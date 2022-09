Amor y dinero: Hacer patrimonio en pareja

La realidad es que hablar abiertamente sobre el “dinero” une más a las parejas. Estar en una relación estable cambia la forma en la que la pareja gasta su dinero, ya que acuerdan entre los dos cuanto se ahorra cuanto invierten y además establecen prioridades

En México no se acostumbra discutir temas de dinero en familia. Por lo tanto, para la mayoría de las parejas hablar de dinero como que es molesto, es un tabú, es de mal gusto, o para otros es asunto personal y no se platica.

La realidad es que hablar abiertamente sobre el “dinero” une más a las parejas. Estar en una relación estable cambia la forma en la que la pareja gasta su dinero, ya que acuerdan entre los dos cuanto se ahorra cuanto invierten y además establecen prioridades.

Pero la compatibilidad financiera entre dos personas, estén casadas o no, rara vez se logra si no comunican y define cada uno, qué quiere hacer con el dinero. Igualmente es importante retomar el tema periódicamente, a medida que avanza la vida en pareja, pues las prioridades y necesidades pueden cambiar.

Sobre esto del patrimonio en pareja, un asiduo lector de esta columna me envía por correo electrónico los siguientes comentarios: Mi hija recientemente contrajo matrimonio y ha empezado a hacer desde mi punto de una serie de errores que los van a llevar a tomar varios créditos (sobre endeudarse). A pesar de que he tratado de varias maneras de hacerles ver su error a ella y a su marido, no hacen caso a las sugerencias que les ofrecemos mi esposa y yo. No tienen idea de cómo manejar sus finanzas y sus prioridades. ¿Qué consejos les darías y cuales serían los puntos importantes que deben cuidar?

En los tiempos actuales los hijos todo lo quieren resolver tomando consejos del “You Tube” pues a la mayoría de los padres de familia los consideran principalmente anticuados, con poco conocimiento de como operan los nuevos esquemas financieros y las redes. Todo lo obtienen de las redes, vía las páginas electrónicas de los bancos comerciales y creen que todo lo saben. La realidad es que están mal preparados en finanzas personales.

Dicen que “Cuando falta dinero en la pareja, el amor sale por la ventana”.

Hoy en día desgraciadamente mucho jóvenes matrimonios terminan en divorcio por problemas de dinero.

Me parece, en base a mi experiencia, que la raíz del problema está en que las parejas no discuten, platican y acuerdan la forma en la que van a gastar (presupuesto), quien es el mejor de los 2 para administrar y como lo van a manejar.

En la mayoría de los casos, llegan de su luna de miel y quieren manejar el dinero de la misma manera de cómo se manejaba en su casa materna, a pesar de que su situación es muy diferente, lo quieren hacer igual, lo que es un error garrafal, la dinámica y necesidades son muy diferentes.

Seguramente va a ver fricciones, pero tienen que establecer nuevos patrones de consumo como pareja, cuáles son prioritarios y cuáles no, cómo se reparten los gastos, quién genera el dinero, quién maneja las cuentas bancarias, individualmente o mancomunadamente, cómo y cuánto van a ahorrar (para imprevistos, carro, casa, vacaciones, etc.) Es probable que en un principio después de fricciones y discutir se sientan frustrados pues el manejo de las finanzas en pareja no es sencillo, pero cada uno debe de externar sus expectativas y llegar un acuerdo. Los puntos que considero más importantes para el bienestar y hacer patrimonio en pareja y son:

El primer punto importante es estabilizar la posición financiera de la pareja, esto quiere decir; no gastar más de lo que se tiene. Hay que hablar sobre cuánto ingresan y que los gastos no sean mayores a los ingresos. Si ya se tienen deudas o piensan contraer nuevas deudas, hay que cuidar que el monto a pagar mensual no exceda del 25 por ciento del ingreso. En caso de que sea un crédito hipotecario, que la amortización mensual no sea mayor al 30 por ciento del ingreso mensual. Es importante cuidar la capacidad de pago para no sobre endeudarse y poder iniciar un proceso de ahorro para ir construyendo un patrimonio.

Hacer un presupuesto es básico, para conocer cuánto dinero van a necesitar para mantener su estándar de vida, así podrán también saber que gastos son necesarios y cuáles no.

La pareja debe tener metas de ahorro de corto, mediano y largo plazo. El ahorro de corto plazo por ejemplo es para: emergencias, gastos imprevistos, si se pierde el trabajo, pagar pólizas de seguro, etc. Debería de ser cuando menos de 3 a 6 meses del gasto mensual de la pareja. El de mediano y largo plazo (1 a 3 años) es más una inversión y se piensa para; vacaciones, la llegada de hijos, enganche para la compra de una casa, compra de un carro, etc.

La administración de riesgos es un tema en el cual muy pocos piensan y hay que tenerlo muy en cuenta. Incluye la parte de que seguros deben tener, pues no tenerlos, podrían meter en serios problemas financieros a la pareja, por ejemplo, el seguro de gastos médicos mayores, el seguro del automóvil con cobertura amplia o limitada, si rentan un departamento, tener cobertura de responsabilidad civil de inquilino y si tienen casa, contar con una póliza que la cubra contra posibles daños.

Aquí también entra el tema de las inversiones, qué nivel de riesgo es aceptable, diversificación en renta fija y renta variable, plazos, etc. La recomendación es que, dependiendo de su horizonte de inversión, perfil y conocimientos de finanzas personales, para la inversión en pareja hay que preferir el portafolio de inversión conservador; 80-90% renta fija y 20-10% renta variable. El dinero cuesta mucho ganarlo, hay que invertirlo muy bien.