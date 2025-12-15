Ampliará Sectur viajes del Enamórate de Sinaloa para 2026

Ampliar rutas de viajes, empezando antes de marzo a diciembre, es el plan de la Secretaria de Turismo para la etapa actualizada del programa Enamórate de Sinaloa del 2026, adelantó la Subsecretaria de planeación e inversión Celia Jauregui, para seguir fortaleciendo a los poblados rurales.

“En esta ocasión vamos a hacer el esfuerzo junto con los touroperadores de arrancar no hasta marzo o abril, como ha sido tradicional de este programa. Esto es una buena noticia que la secretaria les va a anunciar tanto de las fechas como de las convocatorias próximamente”.

“Ha sido un programa que nos ha ayudado, no solo a promover los lugares de interés de Sinaloa con vocación turística teniendo como ancla los pueblos mágicos y comunidades rurales, sino a provocar que más sinaloenses conozcan nuestro estado”, detalló.

Jauregui detalló que de marzo a la fecha se generaron más de 400 viajes, de los cuales 140 han sido de rutas para el sur del estado, entre la Noria, El Quelite y Concordia y el periodo del programa ya cerró.

“Ya estamos cerrando el programa porque el programa tiene un periodo de marzo a diciembre”.

Contextualizó que a diferencia de la creación original del programa de hace 14 años atrás, que solo se dirigía a los pueblos mágicos que generaran pernita, o que son muy populares y solo en fines de semana, ahora hay flexibilidad.

“Ahora es mucho más flexible por apegarnos al turista social. Es un programa que procura se genere derrama económica en los pueblos que visitamos pero también que los sinaloenses tengan la oportunidad de ser turistas”.

Pero, ante las peticiones hechas de municipios y turoperadores aliados de iniciar antes de marzo, reiteró que se adelantará el arranque para el 2026 y por ello se ampliará el beneficio sustancialmente.