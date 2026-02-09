Analizarán el desarrollo ordenado y sostenible de Mazatlán en Foro Inmobiliario

El quinto Foro Inmobiliario de La Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios de Mazatlán llega en un momento clave para la ciudad, que vive la mejor etapa de crecimiento inmobiliario acelerado y que enfrenta el reto de desarrollarse ordenada y sosteniblemente, describió Lucciano Carrasco Altamirano, presidente de la AMPI.

Carrasco Altamirano dijo que este foro se ha consolidado como uno de los encuentros más relevantes en la región, al reunir a líderes del mercado, desarrolladores e inversionistas con el objetivo de analizar el panorama actual y el futuro del mercado inmobiliario, así como los nuevos retos y oportunidades que enfrenta Mazatlán en su fase de desarrollo.

“Ciudades como Durango, como Torreón, Chihuahua, Monterrey, también están apuntadísimos a venir a visitarnos y, sobre todo, pues a disfrutar el tema de todo lo que ofrece Mazatlán, pero también aprender un poquito más de toda la capacitación”, agregó.

Destacó que en este foro de encuentros que reunirá a líderes del mercado, desarrolladores, inversionistas, asesores inmobiliarios y especialistas del ramo, servirá de marco para realizar la entrega del Reconocimiento al Mérito Inmobiliario, como un merecido homenaje que destaca la trayectoria y aportación de profesionales del gremio, que han contribuido enormemente al crecimiento del sector en Mazatlán.

Así mismo, agregó que vendrán ponentes de alto nivel nacionales para analizar el presente y el futuro del sector en el puerto, abordarán temas como la innovación, tecnología aplicada a las ventas, las nuevas dinámicas del mercado y lo último en las tendencias de desarrollo inmobiliario.

La jornada se realizará el miércoles 11 de marzo, de las 8:00 horas a las 15:00 horas en las instalaciones del Centro de Convenciones de Mazatlán.

Se trata de un espacio donde se reunirán grandes ponentes, líderes del mercado y expertos, quienes compartirán su visión a través de conferencias magistrales, paneles y charlas estratégicas, impulsando la profesionalización del sector inmobiliario en nuestra ciudad, adelantó el líder de la Asociación local.

Las ocho horas transcurrirán entre diversas conferencias magistrales, área de exposición de proyectos, paneles de expertos de alto nivel, networking estratégico y la entrega del Reconocimiento al Mérito Inmobiliario 2026.