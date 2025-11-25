Ante índices de violencia, llaman empresarias a construir espacios seguros para mujeres en Sinaloa

Empresarias llaman a construir espacios seguros para las mujeres en Sinaloa ante los índices de violencia que enfrentan.

Empremmexi capítulo Mazatlán conmemoró con activismos este día 25 de noviembre como símbolo de unidad con la lucha contra la violencia hacia las niñas y mujeres, recordando que la transformación comienza en la conciencia individual y que solo se consolida con la acción institucional.

“Por eso es importante la construcción de espacios seguros para cada una de nosotras, en el trato que le damos al otro, con nuestras propias prácticas y decisiones. Desde el sector empresarial tenemos la gran oportunidad de contribuir de manera directa al bienestar de cada persona. A eso aspiran, con este tipo de actividades”, destacó Anny Ríos, presidenta de Empresarias Mexicanas capítulo Mazatlán en el marco del Día Internacional de la eliminación de la violencia contra las niñas y mujeres y de una vida libre de violencia.

Anny Ríos dijo lo anterior porque en Sinaloa el número de feminicidios registrados, le sitúa entre las tres entidades con mayor índice y porque más del 70 por ciento de las mujeres mayores de 15 años han sufrido algún tipo de violencia, mamás, hijas, hermanas y esposas, lamentó.

“Traigo datos que son los que voy a mencionar; en México el 70.1 por ciento de las mujeres mayores de 15 años ha sufrido algún tipo de violencia. Las acciones de lo que ustedes están viendo aquí sí tienen que ver con la violencia en general, porque por lo regular las mujeres son mamás, son hermanas y son esposas”.

Agregó que los datos oficiales reafirman la capacidad de las mujeres para incentivar y ser parte del desarrollo económico y social, pero que deben contar con un entorno seguro.

“Las mujeres forman parte importante de la economía y de la política y en toma de decisiones, por eso es importante contar con entornos seguros”.

Empremmexi realizó en este mes una serie de activismos conmemorando esta fecha con pláticas de profesionales y líderes sociales para generar entre las empresarias y público en general la conciencia y creación de espacios laborales más empáticos y libres de violencia.