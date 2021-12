Antes, el cine estaba en la canasta básica; Cinépolis era independiente y solo proyectaba películas de Columbia

Para llegar a convertirse en la cadena de salas de cine más fuerte de México, y con presencia en otros 17 países del mundo, la firma Cinépolis tuvo que resurgir de una expropiación, de sobre regulación gubernamental y de proyectar solo películas de una sola productora.

El director general de Cinépolis, Alejandro Ramírez, compartió en un encuentro con jóvenes líderes la experiencia de crecimiento de la firma que le fue heredada por su abuelo y su padre, pese a todas las adversidades.

Ramírez, quien estuvo en el Jardín Botánico de Culiacán la tarde del miércoles, recordó que laboró para Cinépolis de 1996 al año 2000, pero fue hasta 2004 cuando se tomó la Dirección General.

“Ha sido una gran experiencia, la verdad es que ya me dejaron la empresa con una inercia positiva de crecimiento muy buena, cuando yo tomé la dirección general de Cinépolis teníamos 300 salas, en prácticamente todo el territorio mexicano, en las ciudades más importantes, aquí en Culiacán desde hace más de 30 años, desde hace más de 40 años teníamos aquí los Multicinemas y Cinemas Gemelos también y en el 94 le cambiamos la marca a Cinépolis”, recordó.

“Incluso, como muchas industrias mexicanas, creció en un contexto sobre regulado y en un mercado sobreprotegido”.

Luego compartió que su padre y su abuelo fundaron una primera empresa que fue nacionalizada por el Gobierno.

“El gobierno mexicano, ahorita les ofenderá, pero en los 60 tenía participación en todas las áreas de la economía nacional”, detalló, “tenía hoteles, ingenios azucareros, aseguradoras, hasta salas de cine, fábricas de bicicletas, de todo, el pulpo digamos, era el logro filantrópico, ¿no?, este el pulpo que lo abarcaba todo”.

“Nacionalizaron todos los cines en los 60 y luego en el 71, la primera empresa que tuvieron mi papá y mi abuelo, en el 71, el gobierno les pide que se la vendan y en aquella época no era fácil decirle que no al gobierno, entonces el gobierno no quería, digamos, tener cines independientes; vuelven a empezar otra vez, mi papá y mi abuelo en el 71, y es la empresa que existe hoy, pero durante dos décadas y media su única competencia era la compañía paraestatal, se llamaba Cotsa,. Compañía Operadora de Teatros, que eran los cines que habían nacionalizado desde el presidente López Mateos y luego Echeverría”.

En ese entorno adverso, recalcó, se competía en desventaja contra un gobierno que podía operar sin pérdidas, pero sobre todo porque formaba parte de la canasta básica y su precio era controlado.

“No podías hacer inversiones muy grandes, porque nunca podíamos cobrar más de 40 centavos de dólar y finalmente el gobierno tenía la exclusividad de todas las películas de Universal, Warners Bros., Paramount, MGM, Disney y 21 Century Fox y nosotros solo teníamos las películas de Columbia Pictures, o sea, con una pura distribuidora de películas empezamos a crecer”, reveló.

“¿Y qué pasó con el 94? se privatiza la Compañía Operadora de Teatro, y al privatizarse se libera el mercado de películas, y con esa liberación del mercado de películas se permite también, se abre el mercado mexicano, entran compañías multinacionales, como Cinemark, como General Cinema, como CinemaStar”.

En esa coyuntura, recordó Alejandro, vieron la oportunidad en esa momento, para rehacer la empresa.

“Pero ¿cómo competir con cines ya viejitos?, pero además con un concepto ya desgastado, los Multicinemas, los Cinemas Gemelos, contra unas salas multiplex de estas compañías americanas, se veían pues un poquito viejitos”, expresó.

“Entonces decidimos introducir un nuevo concepto que se conoció como Cinépolis en el 94 y de ahí en adelante todas las salas que hicimos fueron Cinépolis y empezamos a tratar de reconvertir lo que se podía reconvertir en el pasado, pero todo lo nuevo, hacerlo bajo este nuevo concepto de salas multiplex“.

También recordó que en el año de 1996 crearon las salas VIP y después valoraron ampliarse a otros países.

“En el año 2000 empezamos a ver que el mercado mexicano se iba a saturar, entonces decidimos salir primero a Centro América, a Guatemala, a Panamá, a Costa Rica, luego a Sudamérica, a Colombia, luego a Brasil, luego a Perú, y luego a Asia, a India y años después entramos a España, entramos a Estados Unidos, y en los países más recientes a donde hemos incursionado es Indonesia, Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Oman, y Bahrein”, compartió.

“Así que después de 50 años, la empresa está en 19 países, en más de 360 ciudades con 7 mil salas. Digamos que es algo de la historia de 50 años de Cinépolis en 5 minutos”.