$!Anticipa OMA alta ocupación aérea para Mazatlán durante Semana Santa y Pascua

De acuerdo con lo expresado por el director de Desarrollo de Aviación de Grupo OMA, Abelardo Muñoz Martín, las aerolíneas anticipan factores de ocupación elevados en la mayoría de sus rutas hacia el destino, lo que apunta a un repunte en la actividad durante estas semanas.
“Esperamos una temporada muy fuerte, marcada por la apertura de esta nueva ruta a Guadalajara, que fue un proyecto en el que trabajamos durante varios meses junto con Volaris y la Secretaría de Turismo”, comentó.
“Para Semana Santa y Pascua, las aerolíneas nos han comentado que esperan factores de ocupación altos en todas las rutas”, agregó.
Muñoz Martín señaló que, aunque actualmente se observa una ligera contracción en el tráfico aéreo en comparación con años anteriores, esta situación responde principalmente a la disponibilidad limitada de aeronaves en México.
Sin embargo, comentó que se trata de un ajuste temporal que no viene a afectar las proyecciones que se tienen consideradas para el periodo vacacional.
“Respecto a años anteriores, todavía tenemos una ligera contracción en el tráfico, principalmente por la falta de aeronaves en México, pero es algo que se ha ido recuperando poco a poco”, dijo.
“En 2024 tuvimos un crecimiento cercano al 18 por ciento en Mazatlán, por eso ahora vemos una ligera baja, pero es parte de un ajuste temporal”, añadió.
El representante de Grupo OMA destacó que el comportamiento de este año también está influido por el calendario, ya que tanto en Semana Santa como Semana de Pascua se concentran en el mes de abril, a diferencia del año pasado cuando se distribuyeron entre marzo y abril, lo que modifica la comparación directa entre periodos.
Además, comentó que, en términos operativos, el Aeropuerto Internacional de Mazatlán mantiene una actividad constante con alrededor de 50 mil pasajeros mensuales, registrando picos importantes en días específicos, siendo principalmente los fines de semana.
Asimismo, mencionó que, durante jornadas de alta demanda, se concentran múltiples operaciones en lapsos cortos, tanto en vuelos nacionales como internacionales, lo que refleja una movilidad activa en la terminal aérea.
“Hay días con mucha actividad; en cuestión de horas podemos tener más de diez operaciones entre vuelos nacionales e internacionales”, expresó.
Muñoz Martín informó que a este panorama se suma el impulso en la conectividad, con la reciente apertura de la ruta Mazatlán-Guadalajara, que ha mostrado una respuesta favorable desde su arranque, así como la próxima incorporación del vuelo Mazatlán-Querétaro en el mes de junio, fortaleciendo el enlace en la región del Bajío.
Por otro lado, en el ámbito internacional, destacó que también se ha logrado la consolidación del mercado canadiense, con operaciones que continúan en crecimiento y que ahora incluirán vuelos regulares durante todo el año hacia Calgary.
“Prevemos también un verano con mucha actividad turística en Mazatlán, mientras estamos por cerrar la temporada invernal con un crecimiento en rutas hacia Canadá. Este año es importante porque por primera vez WestJet operará durante todo el año el vuelo a Calgary, lo que garantiza conectividad permanente con Canadá”, declaró.
Finalmente, Muñoz Martín adelantó que se mantienen proyectos de modernización en la terminal aérea, entre ellos la próxima ampliación de la sala de última espera, con el objetivo de mejorar la atención a los pasajeros ante el incremento esperado en la demanda.
De esta forma, Mazatlán se perfila a través de estos elementos, para vivir una de las temporadas vacacionales más dinámicas del año, con buenas perspectivas tanto para el sector turístico como para la actividad económica en general.