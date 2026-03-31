$!Anticipa OMA alta ocupación aérea para Mazatlán durante Semana Santa y Pascua

De acuerdo con lo expresado por el director de Desarrollo de Aviación de Grupo OMA, Abelardo Muñoz Martín, las aerolíneas anticipan factores de ocupación elevados en la mayoría de sus rutas hacia el destino, lo que apunta a un repunte en la actividad durante estas semanas.

“Esperamos una temporada muy fuerte, marcada por la apertura de esta nueva ruta a Guadalajara, que fue un proyecto en el que trabajamos durante varios meses junto con Volaris y la Secretaría de Turismo”, comentó.

“Para Semana Santa y Pascua, las aerolíneas nos han comentado que esperan factores de ocupación altos en todas las rutas”, agregó.

Muñoz Martín señaló que, aunque actualmente se observa una ligera contracción en el tráfico aéreo en comparación con años anteriores, esta situación responde principalmente a la disponibilidad limitada de aeronaves en México.

Sin embargo, comentó que se trata de un ajuste temporal que no viene a afectar las proyecciones que se tienen consideradas para el periodo vacacional.

“Respecto a años anteriores, todavía tenemos una ligera contracción en el tráfico, principalmente por la falta de aeronaves en México, pero es algo que se ha ido recuperando poco a poco”, dijo.