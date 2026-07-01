Anuncia Conapesca 7 períodos de veda y 9 de aprovechamiento para julio

La Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca informó que en julio se tendrán siete períodos de veda y nueve de aprovechamiento en aguas interiores y marinas de jurisdicción federal.

Las medidas se tomaron con base en las opiniones técnicas emitidas por el Instituto Mexicano de Investigación en Pesca y Acuacultura Sustentables, con la finalidad de proteger a las especies de interés comercial y el medio que les rodea.

A través de un comunicado, se indicó que este mes se prohibirá la pesca de callo de hacha (Pinna rugosa, Atrina oldroydii, Atrina maura y Atrina tuberculosa) desde las 00:00 horas del 1 de julio hasta las 24:00 horas del 30 de noviembre en la Bahía de Kino y zonas adyacentes al estado de Sonora, así como desde el campo pesquero El Colorado en la Bahía de Agiabampo y hasta el límite con Sinaloa.

La veda para todas las especies de caracol inicia a las 00:00 horas del próximo 16 de julio y culmina a las 24:00 horas del 14 de marzo de 2027 en el litoral de Campeche.

En el caso del cangrejo azul (Cardisoma guanhumi), será a partir de las 00:00 horas del 1 de julio y hasta las 24:00 horas del 15 de septiembre en las costas de Veracruz y otras regiones del Golfo de México.

Para la langosta (Panulirus inflatus, Panulirus gracilis y Panulirus penicillatus), la veda será de las 00:00 horas del 1 de julio y hasta las 24:00 horas del 30 de octubre en aguas de jurisdicción federal del Golfo de California y resto del litoral del Océano Pacífico.

Del ostión de placer (Crassostrea corteziensis), a partir de las 00:00 horas del 15 de julio a las 24:00 horas del 15 de noviembre en aguas marinas y estuarinas del Golfo de California y del Océano Pacífico. En el caso del sistema lagunar costero Teacapán-Agua Brava, en Sinaloa, la veda inicia a las 00:00 horas del 15 de julio y culmina a las 24:00 horas del 15 de febrero de 2027.

Para robalo blanco, robalo prieto y chucumite (Centropomus undecimalis, Centropomus poeyi y Centropomus parallelus), comenzará a las 00:00 horas del 1 de julio y hasta las 24:00 horas del 15 de agosto en los litorales de Tamaulipas, Veracruz, Tabasco y Campeche.

En la tilapia (Oreochromis spp), de las 00:00 horas del 1 de julio a las 24:00 horas del 31 de agosto en la presa Santa Rosa, en Jalisco.



APROVECHAMIENTO

Conapesca agregó que las y los pescadores iniciarán el aprovechamiento en las siguientes fechas:

Camarón del Golfo de México: inicia a partir de las 18:00 horas del 14 de julio en los sistemas lagunarios y estuarinos, que corresponden desde la frontera con Estados Unidos, en Tamaulipas, hasta la desembocadura del Río Coatzacoalcos, Veracruz.

Erizo rojo (Strongylocentrotus franciscanus): en la costa oeste de la Península de Baja California a partir del 1 de julio y hasta las 24:00 horas del 28 de febrero del 2027.

Jaiba (Callinectes arcuatus, callinectes bellicosus y callinectes toxotes): en los litorales de Sonora y Sinaloa iniciará desde las 00:00 horas del 10 de julio y concluirá a las 24:00 horas del 30 de abril del 2027.

Langosta (Panulirus argus, Panulirus guttatus y Panulirus laevicauda): en las aguas de jurisdicción federal del Golfo de México y Mar Caribe, que colindan con los litorales de Yucatán y Quintana Roo, de las 00:00 horas del 1 de julio a las 24:00 horas del 28 de febrero de 2027.

Liseta (Mugil curema): inicia a las 00:00 horas del 16 de julio y hasta las 24:00 del 14 de mayo de 2027 en aguas litorales de los estados de Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas. De las 00:00 horas del 1 de julio hasta las 24:00 horas del 31 de marzo de 2027, en aguas litorales de los estados de Baja California, Baja California Sur, Sonora, Sinaloa, Nayarit y Jalisco.

Lobina (Micropterus salmoides): a partir de las 00:00 horas del 1 de julio y hasta las 24:00 horas del 28 de febrero de 2027 en los embalses de Aguamilpa y El Cajón, Nayarit.

Tiburones: de las 00:00 horas del 1 de julio y hasta las 24:00 horas del 30 de abril de 2027 en aguas de jurisdicción federal de los estados de Tamaulipas, Veracruz y Quintana Roo. No aplica para las especies que tienen veda permanente.

Tilapia (Oreochromis sp): en la Laguna de Amela, en Colima, desde las 00:00 horas del 31 de julio y hasta las 24:00 horas del 30 de abril de 2027.

Todas las especies de peces: desde las 00:00 horas del 1 de julio hasta las 24:00 horas del 28 de febrero de 2027 en la presa Aguamilpa y el Cajón, en Nayarit.



DENUNCIAS

Para recibir denuncias sobre pesca ilegal o malas prácticas, la Conapesca pone a disposición el teléfono 669 915 6913 durante las 24 horas de los 365 días del año.