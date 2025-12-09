$!Anuncia Restaurante Murmullos Mazatlán cierre de operaciones por inseguridad

A través de su página oficial, el Restaurante Murmullos Mazatlán anunció cierre de operaciones por inseguridad y comunicó se van por cambio de domicilio y próximamente reubicarán sus operaciones fuera de la ciudad.
El argumento para la toma de decisión responde a la situación de seguridad que actualmente se vive en Mazatlán y en la entidad.
También agradeció a sus clientes y a la comunidad en general el apoyo y la confianza brindada durante su estancia en Mazatlán, y aseguró que esta etapa concluye, pero el proyecto continuará desde una nueva ubicación que será dada a conocer próximamente.
De acuerdo con el comunicado, se explicó que la medida busca proteger la integridad de su equipo y de sus clientes, mientras avanzan hacia una nueva fase de crecimiento.
La marca expresó agradecimiento hacia sus clientes y a la comunidad por la confianza brindada durante su estancia en Mazatlán.
Esta etapa concluye, pero adelanta que el proyecto no termina con la salida de la ciudad.
Los usuarios y socios recibirán información sobre la continuidad de servicios y posibles cambios en operaciones, según el comunicado y que por ahora no hay detalles sobre atención al cliente durante el traslado.