Anuncia Rocha Moya nueva ruta aérea Vancouver–Mazatlán operada por Air Canada

El Gobernador de Sinaloa Rubén Rocha Moya informó sobre la apertura de una nueva ruta aérea internacional que conectará de manera directa a Vancouver, Canadá, con el puerto de Mazatlán.

A través de sus redes sociales, el Mandatario estatal detalló que la aerolínea Air Canada iniciará operaciones en el Estado a partir del 15 de diciembre de 2026, con vuelos programados los días martes y viernes.

Esta conexión estará disponible durante la temporada invernal 2026–2027 y concluirá el 9 de abril.

Rocha Moya destacó que se trata de la primera ocasión en que la aerolínea canadiense opera en Sinaloa, lo que, señaló, refleja la confianza de compañías internacionales en el destino, así como el interés del turismo canadiense por la entidad.

“Seguimos fortaleciendo la conectividad internacional de Sinaloa. Por primera vez, Air Canada llega a nuestro estado con la ruta directa Vancouver–Mazatlán, que iniciará el 15 de diciembre y operará durante la temporada invernal 2026–2027, con vuelos martes y viernes hasta el 9 de abril. Esta llegada refleja la confianza de las aerolíneas internacionales y la preferencia del turismo canadiense por nuestro estado, generando más turismo, inversión y prosperidad compartida para Sinaloa”, señala en la publicación del Mandatario estatal.

El Gobernador añadió que la nueva ruta contribuirá al fortalecimiento de la conectividad aérea internacional del estado, así como al incremento en la llegada de visitantes, la atracción de inversiones y la generación de beneficios económicos para Sinaloa.