MAZATLÁN._ Con la finalidad de que empresas pertenecientes al sector hotelero y restaurantero logren reducir el déficit que enfrentan en sus equipos de trabajadores, el Gobierno Municipal de Mazatlán que encabeza el Alcalde Édgar González, a través de la Secretaría de Desarrollo Económico, Turismo y Pesca, anuncia su primera Feria de Empleo del Sector Turístico.

La primera edición de la Feria de Empleo del Sector Turístico se realizará el próximo jueves 6 y viernes 7 de julio, en el horario de 10:00 a 15:00 horas, al interior de la Plaza Comercial Acaya, del lado del acceso a la zona de comida.

A través de un comunicado, Martín Ochoa López, titular de Sedectur, precisó que atender las necesidades del mercado laboral del sector turístico de Mazatlán y fungir como un vínculo con la ciudadanía que requiere emplearse, es parte importante de las directrices que se buscan fortalecer con la finalidad de mejorar la calidad de vida de los porteños, así como el nivel del destino turístico, ya que no solo se buscará conseguirles empleo, también se buscará formalizar la mano de obra.

“Queremos con esta feria del empleo lograr ser el vínculo entre las empresas hoteleras y restauranteras con la mano de obra de Mazatlán. Además queremos no solo hacerlo en una exhibición, queremos darle seguimiento, por si no encuentran las personas donde colocarse, les brindaremos descuentos para que puedan capacitarse en el Cecati y así se capaciten para ser colocados, ya sea en el sector hotelero, restaurantero y porque no, en el industrial. Con ello buscamos que toda la gente en Mazatlán tenga mejores oportunidades”, puntualizó el secretario.

Informó que con el afán de agilizar e incrementar la posibilidad de inserción laboral se ofertarán en esta feria más de 150 vacantes, las cuales pertenecen a las más de 30 empresas participantes que forman parte de las asociaciones de hoteles del puerto, así como de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (Canirac).

Para mayores informes pueden comunicarse al (669) 688 8679 o acudir a las oficinas de Sedectur ubicadas en Ángel Flores 604 colonia Centro en un horario de 08:00 a 15:00 horas.