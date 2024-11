$!Anuncian Expo Empresarial Canaco Culiacán 2024 para este 11 de diciembre

Tras la entrega del premio, a las 16:30 horas, el resto de la cita será destinada para la recreación y baile entre los asistentes.

Para confirmar asistencia o interesados, Canaco dispone el número de contacto 6673313279.

La presidenta de Canaco Culiacán, María Guadalupe Zavala Yamaguchi, destacó estas acciones de parte del sector privado, como una manera en que el sector empresarial busca mantener activo el desarrollo económico en la capital del estado.

Estimó que para este evento, en la feria empresarial, acudan alrededor de 2 mil personas, lo cual les ayude para visibilizar el comercio local de Culiacán.

“Desde el primer que se presentaron estos hechos, empezamos a promover, porque necesitamos vender, necesitamos tener la confianza. Precisamente lo que estamos buscando es tratar de apoyar a todo el comercio a que se reactive.

“La intención precisamente es esa, reactivar la economía, hemos tratado de ser resilientes y continuar y salir adelante, apoyar el comercio”, expresó.

Destacó que este tipo de encuentros entre empresarios es una manera de establecer lazos que fortalezcan al gremio, y les permita avanzar incluso en contextos como la actual ola de violencia que vive Sinaloa.

“Es una tarea en conjunto, no nada más de nosotros, no es que busquemos nada más que nos vaya bien. En lo personal tengo años compitiendo fuertemente, y una de las cosas que me ha motivado es mantener la fuente de empleo”, dijo Zavala Yamaguchi.