Anuncian proyecto ‘Verona Resort’ en la zona norte de Mazatlán; inversión inicial será de $5,000 millones

La Secretaria de Turismo del Estado, Mireya Sosa Osuna, anunció un nuevo proyecto de inversión turística para la zona norte de Mazatlán, denominado “Verona Resort”, cuya primera etapa representará una inversión aproximada de 5 mil millones de pesos.

Recordó que semanas atrás se compartieron los resultados de la participación de Sinaloa en la Feria Internacional de Turismo, donde uno de los principales objetivos marcados por el Gobernador fue fortalecer la atracción de inversión turística para el Estado.

“Hace semanas estuvimos aquí presentes compartiendo cuáles son los resultados de Fitur y los objetivos también que nos marcó el Gobernador, en donde una de las instrucciones era seguir trabajando en temas de inversión, de atracción de inversión turística”, expresó.

Detalló que hace unos días uno de los inversionistas contactados durante Fitur estuvo en el despacho del Mandatario estatal para presentar formalmente el proyecto.

“Es Verona Resort, que en la primera etapa es un hotel de lujo familiar de 300 llaves; un hotel lujo wellness de 200 llaves, enfocado en bienestar y turismo premium; una zona residencial de cuatro torres con 25 departamentos cada una, en total 100 unidades; y un beach club, espacio exclusivo frente al mar para huéspedes y residentes”, explicó.

Sosa Osuna indicó que se trata de un proyecto integral de desarrollo turístico inmobiliario de alto nivel, diseñado bajo un esquema de 13 proyectos multiusos que integran hotelería, residencial, cultural, comercial, centro de convenciones y un componente educativo.

“También contempla laboratorios para la conservación y estudio de especies, así como una escuela donde se puedan tomar clases de turismo universitario y, a la par, estar haciendo prácticas en los mismos hoteles que van a estar ahí”, añadió.

Precisó que la primera fase corresponde a los componentes ya mencionados, mientras que el complejo completo incluirá hoteles adicionales y un campo de golf en etapas posteriores.

La Secretaria de Turismo señaló que los inversionistas solicitaron el respaldo del Gobernador y manifestaron su confianza en las condiciones y certeza que ofrece Sinaloa para concretar este tipo de desarrollos.

Asimismo, adelantó que se trabaja en la gestión de al menos cuatro hoteles adicionales como parte de la estrategia permanente de atracción de inversión turística para Mazatlán y el Estado.