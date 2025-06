https://www.noroeste.com.mx/binrepository/768x576/0c65/768d512/none/12707/LEUX/imagen-de-whatsapp-2025-06-20-a-las_1-10535899_20250620213706.jpg

HUB Negocios | Conferencia

Apatía y arrebato acaban con negocios en los primeros 2 años: experta

En México, durante los dos primeros años de emprendimiento, 80 por ciento de los negocios no sobreviven por no saber administrarse, por indisciplina o no ser consistentes, expuso Rosa Velarde Márquez