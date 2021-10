$!Apps alternativas a Omegle populares en España

Los españoles son personas activas y sociales que no pueden estar sin ese contacto social por mucho tiempo. No es sorpresa entonces que haya existido un boom en las páginas web de citas y video chat en España durante la pandemia. Si en 2019, el 40% de los solteros españoles usaban páginas web de citas y video chats anónimos, en 2020-2021, esa figura ha alcanzado el 50-60%, dependiendo de la región. Esto ha sido facilitado, en gran medida, gracias a los estrictos confinamientos en el país.

Apps alternativas a Omegle

La duda a la hora de elegir una página web de citas en Internet sigue siendo relevante. Omegle es una página web decente pero con funcionalidad limitada. No tiene la posibilidad de buscar usuarios en base a su sexo o su localización y la moderación de usuarios no es la mejor. Además, el video chat no tiene una app oficial para móvil. Esto significa que sólo puedes usar la versión web desde tu teléfono móvil, lo cual no es muy cómodo. Si buscas más funcionalidad y una alternativa más fácil de usar que Omegle, te recomendamos que consideres las siguientes opciones.