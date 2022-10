Aprovecha la mejor oferta de muebles para el hogar

¿Cuál es la mejor sala?

Clásica o contemporánea

Conjuntos para disfrutar

No todas las salas se componen por el mismo conjunto de muebles. Depende en buena medida de su tamaño y de los espacios a los que estarán destinados.

Los muebles complementarios

La sala no solo la componen los sillones. Hay toda una variedad de muebles que complementan el espacio y lo hacen más confortable.

La mesa de centro es un artículo indispensable en la sala. Además de ser un elemento decorativo fundamental en la vista del conjunto, tiene una función insustituible: ahí se pueden colocar los alimentos y las bebidas con las que acompañamos el momento.

Tampoco puede faltar el centro de entretenimiento en el cual colocar una pantalla de TV de buen tamaño, un home theater para disfrutar el sonido en una atmósfera cinematográfica y hasta una consola de videojuegos que haga de la sala el epicentro de la diversión.

Si tienes hijos adolescentes o les gustan los videojuegos, recuerda complementar la elección de la consola con unos sillones cómodos, aunque no demasiado para que no lo use horas de más, y colocar la televisión a una distancia prudencial que proteja la vista de todos los integrantes de la casa.

Así como es relevante tomar en cuenta estos aspectos en caso de los videojuegos, lo ideal es armar tu mobiliario de acuerdo con lo que requieres en tu vida cotidiana.

Aprovecha el Buen Fin y su excelente oferta de muebles para el hogar en tu renovación decorativa. Puedes seleccionar lo que deseas, comparar a tu gusto en línea y después realizar la mejor adquisición.

Así, en esta temporada de ofertas de fin de año renovarás tu sala o cualquier otro de los espacios más importantes de tu hogar con los muebles de las marcas más prestigiosas.