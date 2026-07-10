$!Aprovecha la Quincena de la Limpieza en Casa Ley

La Quincena de la Limpieza de Casa Ley es el momento ideal para adquirir todo lo necesario para mantener tu hogar limpio, fresco y perfectamente organizado. Desde cestos y cajas hasta jabón y suavizantes, acude a Ley para surtirte con productos de calidad al mejor precio. Casa Ley destaca por ser la cadena de supermercados líder en el norte de México. Siempre tiene para sus clientes productos de calidad a precios de ensueño. ¡Ven a la Quincena de la Limpieza y disfruta de los precios bajos!

Ordena tu espacio

Con las increíbles ofertas de Ley , organiza, limpia y ordena tu hogar. Hasta el 13 de julio de 2026, no te pierdas los descuentos en Cajas Organizadoras, de varios estilos, modelos y tamaños que combinan con todo y que, además de mantener tus espacios despejados, complementarán tu decoración.

Por si fuera poco, puedes llevarte una amplia gama de estilos de Cestas de Plástico, caladas o de rattan, para resguardar tu ropa. En Casa Ley, ¡tu limpieza rinde más!

Lava tu ropa con los mejores productos

Aprovecha los grandes ahorros de Ley. Las marcas de Suavizantes de telas que Ley tiene para ti dejan una agradable fragancia a la vez que cuidan tu ropa.

Y no te olvides de comprar un buen Detergente, ya sea líquido o en polvo; penetran profundamente en las fibras y son ideales para tratar la suciedad.

Para la ropa blanca y manchada, pon en tu carrito un buen Quitamanchas con ingredientes innovadores para mantener tu ropa impecable.

Dale a tu hogar el cuidado que merece

Ley te ofrece una gran variedad de artículos que harán de la limpieza una tarea más práctica y eficiente. Deja cada rincón impecable con los Limpiadores Multiusos y Desinfectantes que Ley te ofrece con descuento, perfectos para todas las superficies. Los encuentras de marcas reconocidas como Fabuloso, Pinol y Flash.

Para los trastes, Ley tiene disponible Lavatrastes contra la grasa y rendidores en diversas presentaciones como líquidos, polvos y pastas, de Salvo, Axion, Citrex, entre otros, ¡a precios increíbles!

Y para los baños, los Cepillos son flexibles y ofrecen una limpieza profunda y efectiva.

Equipa tu hogar con la mejor selección de Escobas, Trapeadores y Recogedores, para que tu piso brille de limpio. Además, llévate hasta un 20% de descuento en Bolsas resistentes de diferentes tamaños, para la basura o almacenamiento.