Apuesta Volaris por Mazatlán con fortalecimiento de nuevas conexiones aéreas

Con el objetivo de fortalecer la conectividad aérea de Sinaloa y continuar impulsando el turismo de la entidad, Volaris y la Secretaría de Turismo de Sinaloa estarán colaborando en la promoción y difusión de las nuevas rutas Mazatlán-Guadalajara y Mazatlán-Querétaro.

Así lo informó Jorge Roberto García Rojas, director de Desarrollo de Mercados, Distribución y Carga de Volaris, quien señaló que este acuerdo tiene como finalidad el reforzar las estrategias de comunicación y marketing para que más personas conozcan y utilicen estas conexiones aéreas.

García Rojas expresó que el convenio representa un esfuerzo conjunto entre la aerolínea y la dependencia estatal para seguir consolidando la conectividad del estado y a su vez, facilitar el flujo turístico y comercial.

“El convenio se refiere principalmente a planes de comunicación y marketing para poder difundir de mejor forma todas las rutas que tenemos. La Secretaría ha estado trabajando muy fuerte con nosotros para el lanzamiento de nuevas rutas”, dijo.

“Queremos que la gente conozca estas rutas, que se suba y que el estado siga conectándose”, añadió.

El directivo de Volaris comentó que actualmente el trabajo conjunto se concentra especialmente en las más recientes rutas que conectan a Mazatlán con Guadalajara y Querétaro, consideradas estratégicas para el crecimiento turístico y económico del puerto.

En el caso de la ruta Mazatlán-Guadalajara, García Rojas aseguró que este se trata de un vuelo permanente y no de operación temporal ligada a eventos como el Mundial de Futbol 2026, e incluso, se buscaría en algún futuro que su frecuencia pudiera aumentarse de ser necesario.

“El vuelo de Guadalajara a Mazatlán llegó para quedarse, ya que es una ruta que se está comportando muy bien y la gente la está utilizando mucho, incluso, yo le diría a la gente que compren sus vuelos para diciembre porque el vuelo se va a quedar indefinidamente”, declaró.

Por otro lado, en lo que respecta a la ruta Mazatlán-Querétaro, el directivo señaló que el vuelo comenzará operaciones durante junio, pero ya se encuentra disponible a la compra desde el mes de febrero.

Si bien reconoció que la ruta todavía no alcanza los niveles de ocupación esperados, destacó que es precisamente por esta razón que se busca trabajar en estas colaboración, para reforzar su difusión e incrementar la demanda.

“Ahorita necesitamos que el vuelo de Querétaro vaya agarrando mejor tracción, todavía no está donde queremos estar. Parte de lo que platicábamos con la Secretaría y de lo que trata el convenio es justamente difundir más esta ruta para que la gente la conozca mejor”, expresó.

García Rojas destacó que la conexión entre Mazatlán y Querétaro tiene potencial tanto en el aspecto turístico como en el comercial y el industrial, debido al intercambio económico que existe entre ambas entidades.

“Son dos estados que tienen una riqueza cultural espectacular, pero además desde el punto de vista industrial hace mucho sentido esta conexión. Hay mucho intercambio comercial entre ambos estados y por eso creemos que esta ruta tiene mucho potencial”, dijo.

“Es un vuelo combinado, el cual tiene un componente de negocios muy fuerte, pero también hay mucha gente visitando amigos y familiares, y por qué no decirlo, también es una parte muy importante para el turismo”, puntualizó.

De esta manera, García Rojas reiteró que Volaris continuará apostando por la conectividad de Sinaloa y particularmente de Mazatlán, al considerar que el puerto mantiene un importante crecimiento turístico y una creciente demanda de conexiones aéreas nacionales.