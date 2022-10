Apuestas a México en Qatar: los pronósticos y momios en Betsson

México en la fase de grupos: ¿cuáles son los pronósticos?

Aunque la selección tequilera ha demostrado una evolución progresiva en las últimas ediciones del mundial, no han logrado avanzar más allá de los cuartos de final del mundial de Qatar 2022. Sin embargo, es uno de los equipos que habitualmente se encuentra presente en este torneo, y en esta oportunidad, cuentan con buenas expectativas para romper con las barreras que los han dejado fuera del mundial en los años anteriores.

México forma parte del Grupo C, en el que comparte lugar con uno de los grandes favoritos del mundial; Argentina. Esto pone un poco cuesta arriba las condiciones para “El Tri”, pero no es un sueño inalcanzable, y de la mano de Gerardo “Tata” Martino, esperan hacer historia en la tierra qatarí.

En Alemania 2006, Argentina se convirtió en el pase de salida de los mexicanos, situación que se repitió en el año 2010 durante el mundial de Sudáfrica. Es hora de la revancha, y la selección tequilera está dispuesta a dejar sin mundial a la selección de Messi.

Los primeros partidos de México en la fase de grupos serán:

México vs Polonia:

En un encuentro que se celebrará el 22 de noviembre en Doha, a las 11:00 am ET, México. Dispone de cuotas bastante parejas en las mejores casas de apuestas. La razón es simple, el país latinoamericano tiene mayor trayectoria mundialista, y Polonia no parece ser un adversario demasiado contundente para intimidar a los tequileros. México tendrá la oportunidad de dar sus primeros pasos en este torneo, contra un equipo que ha ofrecido un desempeño modesto durante la fase de clasificación.

México vs Argentina:

No cabe duda de que este será uno de los partidos más intensos de la primera fase de la Copa Mundial Qatar 2022. Se llevará a cabo el 26 de noviembre a las 2:00 pm ET, en Lusail. Argentina es uno de los grandes favoritos, pero México necesita eliminar el estigma que la albiceleste ha representado para el Tri en los últimos años. Una victoria inicial generaría un gran impulso anímico para la selección mexicana, y aunque las cuotas benefician en gran medida a los argentinos, deberán contener la furia argenta con un juego defensivo para neutralizar a Lautaro, Di María y Messi.

México vs Arabia Saudita:

Aunque no hay adversario al que deba subestimarse, Arabia Saudita no es uno de los grandes favoritos en Qatar 2022. Como resultado, las cuotas favorecen al equipo en proporciones considerables. En un partido que se celebrará el 30 de noviembre a las 2:00 pm en Lusail, México dispondrá de toda su artillería para sumar tantos puntos como sea posible, con un adversario que puede dominar con aparente facilidad.

Aunque en la tabla de favoritos a campeonar en Qatar 2022, México se encuentra en una posición bastante lejana, “El Tri” dispone de figuras como S. Giménez, H. Lozano y A. Vega, quienes conforman su fuerza ofensiva para lograr pasar a los octavos de final. En caso de lograrlo, su siguiente reto será imponerse ante el primero o segundo del Grupo D.

Esto supondría enfrentamientos contra el actual campeón; Francia, Australia, Dinamarca o Túnez. Sin duda, una jornada bastante intensa para los mexicanos, quienes a pesar de no haber logrado alzar la copa, forman parte de uno de los equipos más desafiantes de Latinoamérica.