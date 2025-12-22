$!Arq Omar Osuna Opina sobre las Perspectivas 2026: consolidación, confianza y nueva aceleración del mercado inmobiliario y turístico en Mazatlán

Mazatlán se proyecta como uno de los destinos de playa con mayor solidez y dinamismo en México, con cifras que reflejan un mercado turístico e inmobiliario en expansión sostenida. Tras un periodo de ajuste natural en el mercado vertical, el año 2025 cerrará con resultados conservadores el Arq. Omar Osuna confía que se busca una nueva aceleración del ciclo para 2026.

Resultados cuantitativos de 2025

Mazatlán consolida en 2025 un desempeño turístico y económico consistente, respaldado por un flujo constante de visitantes y una derrama económica significativa que confirma la fortaleza del destino dentro del mercado nacional e internacional. La actividad turística mantiene un comportamiento estable a lo largo del año, reflejando una recuperación sostenida de la demanda y una mayor diversificación de los perfiles de visitantes. En este contexto, la ocupación hotelera promedio anual se mantiene en rangos sólidos y competitivos frente a otros destinos de playa del país, aun en un escenario de ajuste económico nacional. Este desempeño confirma la capacidad del puerto para sostener su actividad turística más allá de picos estacionales, fortaleciendo su base económica y su atractivo para la inversión de largo plazo. Por su parte, la inversión privada continúa concentrándose de manera relevante en los sectores turístico e inmobiliario, consolidando a Mazatlán como un polo de atracción para capital productivo. Este flujo de inversión no solo impulsa el desarrollo de nueva infraestructura, sino que fortalece la confianza del mercado y respalda la consolidación del sector inmobiliario, generando condiciones favorables para la estabilidad y valorización de los activos. En conjunto, el Arq Omar Osuna estima que estos indicadores reflejan un mercado que ha superado la etapa de ajuste y se encuentra en una fase de madurez progresiva, donde el crecimiento turístico y la inversión privada actúan como pilares para la consolidación del mercado inmobiliario y el fortalecimiento de la plusvalía en el mediano y largo plazo.

Seguridad y confianza, pilares de crecimiento

La percepción de seguridad pública ha tenido avances importantes en zonas turísticas manteniendo siempre presencia en las áreas turísticas accesos incrementado el turismo aéreo y rodado por autobuses charter dando flujo de turismo dando pie a convertirse en un corredores de inversión, lo que se refleja en decisiones de compra con visión de largo plazo. Este entorno ha fortalecido la certidumbre para desarrolladores y compradores, y ha permitido que Mazatlán no sólo compita con otros destinos de playa, sino que lo haga con ventajas estructurales. Esto ha sido un factor clave para que la plusvalía de propiedades en el puerto mantenga un crecimiento sostenido en 2025, con estimaciones del sector inmobiliario señalando aumentos relevantes en valorización comparativos frente a otros destinos costeros.

Mercado inmobiliario: profesionalización y demanda sostenible

Omar Osuna opina que El ajuste que experimentó el mercado entre 2022 y 2024 dio paso a una etapa de mayor selectividad y profesionalización de la oferta. Ahora, los nuevos desarrollos priorizan ubicación estratégica, diseño de calidad, eficiencia operativa y estabilidad financiera, factores que se traducen en una absorción más sana de inventarios y en mejores condiciones de financiamiento para compradores. Este enfoque ya evidencia resultados: Proyectos bajo construcción y comercialización activa han dinamizado los segmentos de vivienda residencial, usos mixtos y destinos de segunda vivienda. ●La plusvalía inmobiliaria estimada muestra un comportamiento superior al promedio nacional en destinos costeros, destacando la relación entre rentabilidad potencial y costo por metro cuadrado. ●Turismo como motor de estabilidad y crecimiento El sector turístico sigue siendo la base más sólida del desarrollo económico de Mazatlán: La diversificación de la oferta —incluyendo turismo deportivo, de congresos y cultural— ha ampliado la base de visitantes y prolongado temporadas de alta demanda. ●El Aeropuerto Internacional de Mazatlán continúa consolidando rutas nacionales e internacionales, reforzando la conectividad con principales mercados emisores, lo cual se traduce en mayor flujo de visitantes y mayor atractividad para proyectos inmobiliarios orientados a renta vacacional y uso residencial.

Proyección hacia 2026

Los resultados de 2025 colocan a Mazatlán en una posición favorable para consolidar un ciclo de crecimiento más profundo y sostenible en 2026. Los fundamentos son claros: Crecimiento turístico con respaldo de cifras concretas, que consolidan al destino como líder nacional entre los principales puertos de playa. Mayor certidumbre de seguridad y financiera, que robustece la confianza del inversionista y del mercado patrimonial. Oferta inmobiliaria profesionalizada, con productos alineados a la demanda real y mayor acceso a financiamiento. El desarrollador Omar Osuna confía que Mazatlán no solo crece: se organiza y fortalece. La lectura para inversionistas, desarrolladores y líderes del sector es contundente: el año 2025 será recordado como el punto de despegue de una etapa de aceleración, y 2026 será el año en que ese impulso se estabiliza y transforma en un desarrollo más maduro, resiliente y financieramente blindado, disponible para el mercado nacional con una perspectiva de valor sostenido en el largo plazo.

