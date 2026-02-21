$!Arq. Omar Osuna: Seguridad, conectividad e inversión como ejes de crecimiento

Por el Arq. Omar Osuna

Mazatlán vive una etapa decisiva en su consolidación como destino estratégico del noroeste del país. El crecimiento inmobiliario, la expansión comercial y la llegada constante de visitantes no son hechos aislados; responden a un fenómeno claro: el fortalecimiento del turismo carretero como motor económico regional.

Hoy, el visitante ya no depende exclusivamente del transporte aéreo. Las familias y empresarios del norte del país han encontrado en la conectividad terrestre una alternativa eficiente, cercana y recurrente para disfrutar e invertir en el destino.

Estados como Durango, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Torreón Zacatecas, Guadalajara, Nayarit. Y el mismo norte de Sinaloa y Sonora representan una base sólida de visitantes constantes. La facilidad de acceso por carretera ha transformado el perfil del turista: quien llega en automóvil no solo vacaciona, regresa varias veces al año y eventualmente analiza oportunidades de inversión.

El turismo vial genera un círculo virtuoso. Primero se conoce el destino. Después se busca una propiedad para renta. Finalmente, se adquiere un patrimonio. Mazatlán se convierte así en un mercado natural para inversionistas regionales que privilegia la cercanía y la posibilidad de supervisar directamente sus activos.

Sin embargo, para consolidar este crecimiento es indispensable fortalecer la confianza en el trayecto.