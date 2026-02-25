Arranca la Expo Agro Sinaloa 2026 en Culiacán; reúne a productores, empresas y autoridades

Con la participación de productores, empresas, investigadores y autoridades de los tres niveles de Gobierno, este miércoles inició la Expo Agro Sinaloa 2026 en las instalaciones de Fundación Produce, en la sindicatura de Aguaruto.

El Gobernador Rubén Rocha Moya encabezó el arranque del evento, que se desarrollará los días 25 y 26 de febrero y que es considerado el encuentro de agronegocios más importante de la entidad.

Durante su mensaje, destacó que la Expo Agro se ha consolidado como un espacio de intercambio comercial y tecnológico, con la presencia no solo de productores sinaloenses, sino también de expositores provenientes de otros estados del País y del extranjero.

“Es un evento tradicional, ya con mucho prestigio internacional. Es muy importante que se encuentren aquí todos los sectores que participan en la producción”, expresó.

En la Expo Agro convergen el sector agrícola, científico y tecnológico, lo que permite la generación de acuerdos comerciales y la incorporación de nuevas herramientas e innovaciones para el campo sinaloense.

Rocha Moya señaló que este tipo de encuentros abren la posibilidad de que productores locales accedan a tecnología desarrollada en otros países, así como de promover productos sinaloenses en mercados internacionales.

Indicó que para la realización de un evento de esta magnitud es necesario el trabajo coordinado de las autoridades, con el objetivo de garantizar orden y seguridad para los asistentes.

En la inauguración estuvieron presentes el subsecretario de Agricultura, Leonel Cota Montaño, en representación del Gobierno federal, así como el Alcalde de Culiacán, Juan de Dios Gámez Mendívil, además de líderes y representantes del sector agrícola de distintos municipios del Estado.

La Expo Agro Sinaloa 2026 contempla exhibición de maquinaria, tecnología aplicada al campo, insumos, financiamiento y espacios para vinculación comercial entre productores y empresas.