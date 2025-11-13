$!Arranca la Expoferia Canaco Mazatlán 2025 con promociones

La Expoferia Canaco Mazatlán Mazatlán abrió sus puertas este jueves con una promoción para todos sus visitantes, al ofrecer un 2x1 en la compra de pulseras de acceso. La tradicional fiesta anual del comercio es organizada por la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo Mazatlán, y se celebrará del 13 de noviembre al 7 de diciembre, presentando una diversidad de marcas y cartelera musical gratuita con artistas locales y nacionales.





Este año se registraron mas de 100 marcas participantes, que esperan incrementar su presencia en el mercado local y en sus ventas previo al periodo decembrino. La novedad de esta edición es que, por la compra de la pulsera de 130 pesos, el acceso a los conciertos programados y al área de juegos mecánicos no tendrán costo extra alguno, con el único propósito de apoyar a la economía familiar. La Expoferia Canaco está ubicada junto a Sam’s Club, por la avenida Universidad, y durante tres semanas ofertando diversos productos y servicios, además de diversión, música y tradición familiar.





Este año fueron colocados desde el pabellón comercial el área de comida, de bebidas, la zona de juegos infantiles y el foro de espectáculos. Este viernes 14 de noviembre será la inauguración oficial por autoridades locales y empresariales, a las 18:00 horas, enmarcada por la presentación del espectáculo Mandrake & The Magics.





Mientras que el sábado 15, el escenario armará un baile al ritmo de Los Cadetes Internacionales de Linares. Otra buena noticia es que todos los martes y miércoles se estará aplicando una promoción de 3x2.