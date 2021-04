$!Arranca operaciones la nueva agencia Nissan Congreso en Culiacán

También agradeció a su grupo de colaboradores, por su esfuerzo en atender con profesionalismo, entusiasmo y compromiso a sus clientes, ya que gracias a ellos se impulsa cada día a ser mejores, buscando la excelencia en la atención, logrando así que los clientes siempre estén contentos.

Del Rincón Jarero subrayó que el principal reto para abrir esta nueva agencia en tiempos de pandemia fue primero en determinar qué es lo que se haría con el terreno de 15 mil metros cuadrados, por lo que se llegó a la conclusión de crear la Plaza Congreso, donde habrá más agencias de autos, y otro tipo de negocios, ofreciendo así un concepto completo.

“Decidir invertir fue dificilísimo en tiempos de pandemia, si invertías o no cuando el gobierno parecía que estaba muy incierto, fueron muchos desvelos, y preocupaciones, muchas horas durante cuatro años, decidiendo si abríamos o no un negocio, y es raro que en estos tiempos alguien esté inaugurando un negocio de este tamaño, es casi imposible, pero la realidad es que esta agencia se concibió hace seis años, esto debió ocurrir en el 2018, pero llegó el día, y en lo particular me siento profundamente orgulloso de haber abierto en estos tiempos”, subrayó el presidente del consejo.