$!Arranca participación de México en Fitur 2026 como País Invitado con el pabellón más grande de su historia

MADRID._ Con el corte de listón del Pabellón de México en la Feria Internacional de Turismo (Fitur) 2026, uno de los eventos turísticos más relevantes del mundo, la Secretaria de Turismo del Gobierno de México, Josefina Rodríguez Zamora, encabezó la apertura oficial del pabellón mexicano en Madrid, junto con el embajador de México en España, Quirino Ordaz Coppel. “Hoy México se presenta unido: sector público, sector privado, gobiernos estatales, artesanas, artesanos, cocineras, empresarios y destinos turísticos. Esta es la fuerza que nos caracteriza y con la que vamos a construir un futuro próspero para todo el País”, afirmó Rodríguez Zamora. Aseguró que este momento materializa la visión del Gobierno de México, impulsada por la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, para consolidar al turismo como un sector estratégico para el desarrollo nacional, la inclusión social y el bienestar comunitario.







“México está de moda: hay interés, inversión y conectividad, así como un reconocimiento creciente a nuestra cultura, gastronomía, destinos y experiencias turísticas únicas en el planeta. México se presenta ante la comunidad internacional como una potencia turística consolidada, con una oferta diversa y ampliamente reconocida”, expresó. Quirino Ordaz Coppel, en representación de la Secretaría de Relaciones Exteriores, destacó que la Feria Internacional de Turismo es el encuentro más relevante del sector a nivel global, en el cual México participa con una presencia inédita. “Significa hacer sentir a México en todos los rincones de España y entre los españoles, así como promover más turismo y más inversión para nuestro País”, afirmó. Asimismo, destacó la importancia de la coordinación intersectorial, el trabajo conjunto con Oficinas Centrales y la participación de Embajadas y Consulados de México como actores clave en la promoción y fortalecimiento de la agenda turística y de cooperación. Señaló que la representación diplomática funge como facilitadora y gestora de encuentros con autoridades, además de brindar acompañamiento a las misiones provenientes de los distintos gobiernos estatales de México.







En el marco de Fitur, la Embajada, en línea con las prioridades de política exterior promueve, facilita y genera acercamientos y actividades que se materializan en oportunidades de negocio e inversión en materia turística no solo de Europa, sino del resto del mundo. La Secretaria de Turismo precisó que Fitur 2026 reúne a 156 países y más de 9 mil 500 empresas, y prevé recibir a 250 mil visitantes internacionales del 21 al 25 de enero. En esta edición, México participa como País Invitado por primera vez, lo que amplifica su visibilidad ante los principales mercados emisores del turismo global y consolida su posicionamiento como una potencia turística en ascenso. Subrayó que México llega a esta edición con una oferta turística integral y diversa, capaz de competir en todos los segmentos: Ciudades Patrimonio de la Humanidad, Pueblos Mágicos, playas de clase mundial, sitios arqueológicos, rutas gastronómicas, turismo de naturaleza, de reuniones, de bienestar, religioso, deportivo y mucho más. “México es un mosaico y aquí está representado”, asentó. Asimismo, destacó que la participación de México como País Invitado en Fitur 2026 constituye un punto de encuentro estratégico para fortalecer la promoción internacional, impulsar la conectividad aérea, generar nuevas oportunidades comerciales y seguir construyendo un turismo que beneficie a las comunidades, bajo el compromiso de avanzar con unidad, reconociendo la diversidad del País y asegurando Prosperidad Compartida para quienes sostienen al sector turístico.





