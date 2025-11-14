$!Arranca Tianguis Nacional de Pueblos Mágicos con corte de listón en Hidalgo; participa Sinaloa

REAL DEL MONTE, Hidalgo._ La séptima edición del Tianguis Nacional de Pueblos Mágicos 2025 inició este viernes, en un encuentro histórico que reunió a los 32 estados y a los 177 Pueblos Mágicos del País, entre ellos Sinaloa. La Secretaria de Turismo federal, Josefina Rodríguez Zamora; y el Gobernador de Hidalgo, Julio Menchaca Salazar, encabezaron el corte de listón. Acompañados por la Gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez Álvarez, y por representantes de toda la familia turística de los Pueblos Mágicos, destacaron que el evento es completamente abierto al público e invitaron a los visitantes a recorrer los pabellones gastronómicos, culturales, artesanales, de medicina tradicional y de productos Hecho en México, donde las localidades con este nombramiento comparten su identidad y grandeza.

Sinaloa también participa mostrando su encanto, historia y tradición. Sus cinco Pueblos Mágicos, El Fuerte, Cosalá, Mocorito, San Ignacio y El Rosario, son atractivos que diversifican la oferta turística de la entidad al ser espacios que cautivan a los visitantes con su esplendor y colorido. La titular de Sectur subrayó que este Tianguis representa un espacio único para promover la riqueza cultural, gastronómica, artesanal y turística de los 177 Pueblos Mágicos.

“Hoy en ‘La Mañanera del Pueblo’, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo lo dijo, y yo lo reitero y lo grito: ¡México está de moda! Los esperamos hoy y mañana para que vengan a comprar artesanía, para que vengan a conocer qué actividades turísticas pueden disfrutar en familia. Los esperamos en este Tianguis Nacional de Pueblos Mágicos”, expuso. Rodríguez Zamora resaltó que el turismo se construye con la gente y con las comunidades, en los espacios donde se preservan y comparten las tradiciones, la gastronomía y la identidad local.

Reconoció el trabajo de los presidentes municipales y les deseó el mayor de los éxitos durante esta edición del Tianguis. “Gracias por su esfuerzo: 177 Pueblos Mágicos presentes. Que vendan mucho, que promocionen, pero, sobre todo, que griten con el corazón que México es líder mundial del turismo, porque somos únicos y tenemos una grandeza infinita en los 32 estados. ¡Viva México¡ ¡Viva Hidalgo! y ¡Viva el Tianguis Nacional de Pueblos Mágicos!”, concluyó.



Da Hidaldo la bienvenida al Tianguis de Pueblos Mágicos 2025 Por su parte, el Gobernador de Hidalgo, Julio Menchaca Salazar, celebró la presencia de representantes de todos los estados, presidentas y presidentes municipales, artesanas, artesanos y actores del sector turístico y comercial, quienes impulsan la economía local y reflejan el talento y dedicación de cada región del País. “Hidalgo abre las puertas y se congratula de la presencia de cada una y cada uno de ustedes. Conozcamos, a través de este Tianguis, la grandeza de un país maravilloso como México. Les doy la más cordial bienvenida y les auguro, sin duda, el mayor de los éxitos”, manifestó.

Menchaca Salazar subrayó que el trabajo conjunto y la participación de la ciudadanía dignifican el esfuerzo que, a lo largo del tiempo, se refleja en el arte, la identidad y la vocación de cada región. En su oportunidad, la Secretaria de Turismo de Hidalgo, Elizabeth Quintanar Gómez, agradeció la presencia de autoridades federales, estatales y municipales, así como de representantes diplomáticos y de los visitantes del Estado de México, destacando el impulso que han dado al turismo en la región. Afirmó que quienes integran el sector son aliadas y aliados fundamentales para fortalecer la actividad turística y ofrecer experiencias que hacen latir a México. “Hidalgo tiene algo: el corazón abierto y vibrante para que disfrutemos de estos Pueblos Mágicos. De verdad, muchas gracias y bienvenidas y bienvenidos”, expresó.