Arriba a Mazatlán el Royal Princess con más de 4 mil turistas

Durante la mañana de este martes Mazatlán recibió al crucero turístico Royal Princess.

El crucero arribó con 4 mil 007 pasajeros y mil 316 tripulantes a bordo.

El Royal Princess es el primero de cinco buques que traerán más de 20 mil pasajeros en la penúltima semana de diciembre y que están aportando la economía local a su paso por Mazatlán.

Los cruceristas llegaron procedentes de Cabo San Lucas, Baja California Sur.

El crucero Royal Princess llega frecuentemente a Mazatlán trayendo miles de turistas que disfrutan del puerto, dejando una importante derrama económica y consolidando a Mazatlán como destino seguro de atraque por la Riviera Mexicana.

Es un crucero que Mazatlán recibe habitualmente en cada temporada, visitando el puerto con pasajeros nacionales e internacionales, recorriendo los sitios turísticos de la ciudad, como el Centro Histórico, el Malecón, Zona Dorada y poblados rurales.

El buque atracó a las 8:30 horas y su partida a Puerto Vallarta será a partir de las 18:00 horas.