$!Arriba el Carnival Panorama a Mazatlán con más de 4 mil pasajeros

MAZATLÁN._ Con un total de 4 mil 804 pasajeros y mil 431 tripulantes, este miércoles arribó a Mazatlán el crucero Carnival Panorama.
La llegada de la embarcación representa la número 75 en visitar el puerto durante el presente año.
A través de un comunicado, la Secretaría de Turismo de Sinaloa señaló que Mazatlán registra en lo que va de 2026 un acumulado de más de 274 mil visitantes, cuya presencia ha generado una derrama económica superior a los 439 millones de pesos.
En junio, hasta este miércoles 24, el puerto ha recibido seis embarcaciones, las cuales han traído a bordo a más de 25 mil turistas.
El impacto económico de estos arribos durante el mes ya supera los 40 millones de pesos, beneficiando de manera directa al sector comercio, servicios y transporte de la región, precisó la dependencia.
La Sectur agregó que el flujo de visitantes no solo dinamiza la zona urbana y los principales atractivos turísticos de Mazatlán, ya que gran parte de los pasajeros aprovecha su estancia para realizar excursiones hacia las comunidades rurales más cercanas, diversificando el beneficio económico y permitiendo a los turistas internacionales conocer la riqueza cultural, gastronómica e histórica de los alrededores del municipio.