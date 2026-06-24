$!Arriba el Carnival Panorama a Mazatlán con más de 4 mil pasajeros

MAZATLÁN._ Con un total de 4 mil 804 pasajeros y mil 431 tripulantes, este miércoles arribó a Mazatlán el crucero Carnival Panorama.

La llegada de la embarcación representa la número 75 en visitar el puerto durante el presente año.

A través de un comunicado, la Secretaría de Turismo de Sinaloa señaló que Mazatlán registra en lo que va de 2026 un acumulado de más de 274 mil visitantes, cuya presencia ha generado una derrama económica superior a los 439 millones de pesos.