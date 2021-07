MÉXICO (SinEmbargo).– Abraham Vela Dib, presidente de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (Consar), aseguró que ninguna de las administradoras de Fondos para el Retiro (Afore) ha invertido en alguno de los megaproyectos emblemáticos del Gobierno en curso.

Durante su participación en el foro “El Sistema de Ahorro para el Retiro a 24 años de su Creación”, organizado por la Asociación Mexicana de Afores (Amafore), Vela Dib expuso que tampoco se presionará ni se intentará persuadir a las Afores para que inviertan en el Tren Maya, en Santa Lucía o Dos Bocas.

El funcionario explicó que el régimen de inversión para las administradoras es estricto y debe pasar por consejeros independientes y expertos, quienes ofrecen las mejores condiciones para que los proyectos de inversión generen rendimientos para los trabajadores.

“Una cosa que quiero dejar muy clara como autoridad que representa al sistema financiero: es que no le vamos a ‘torcer el brazo’, no le vamos a hacer ‘manita de puerco’, no vamos a ejercer ningún tipo de persuasión moral sobre las administradoras para que inviertan en proyectos en las que ellas, libremente y dentro de lo que marca el régimen de inversión, no puedan o no deban invertir”, dijo durante su participación en el evento digital.

Recalcó que las Afores no pondrán los recursos en proyectos que pueden implicar riesgos, aun cuando éstos sean ejecutados como “grandes apuestas” por el Gobierno federal.

“Con eso quiero dejar tranquilos a los mexicanos de que las inversiones de las administradoras no son una inversión discrecional y que el Gobierno no va de ninguna manera a ejercer presiones sobre las administradoras para que inviertan en proyectos que, desde el punto de vista de las administradoras, pudieran implicar ciertos riesgos para los ahorradores”, insistió.

El titular de la Consar reiteró que los recursos de las Afores forzosamente tienen que pasar por la aprobación de los comités de inversiones de las propias administradoras, los cuales cuentan con consejeros independientes que a su vez son expertos en inversiones y en temas financieros. En estos procesos también involucran al Comité de Análisis de Riesgos de la Junta de Gobierno y el Comité Consultivo y de Vigilancia de la Consar.

“El ahorro de los trabajadores esta invertido en activos seguros, con una visión de largo plazo en el que pueden confiar en que están bien invertidos, seguros, regulados y supervisados por las administradoras con mucho cuidado y con poca exposición al riesgo”, explicó el funcionario.

“Se invierte en una amplia gama de instrumentos que permite diversificar el riesgo y en caso de que exista alguna minusvalía en otros pueden existir plusvalías, lo que lo hace más estricto y sin invertir en productos riesgosos y la mayoría son a largo plazo ante los precios y las tasas de interés a corto plazo”, sostuvo.

Finalmente, Vela Dib precisó que a pesar de la crisis desatada por la COVID-19 en 2020, las Afores mexicanas sobresalieron entre los fondos de pensiones de los 38 países miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), ya que durante el 2020 pagaron los mejores rendimientos con 9.3 por ciento por arriba de la inflación.

“El año pasado tuvimos los mejores rendimientos de acuerdo con la OCDE pero debo ser franco, este año los rendimientos van a ser relativamente malos, ¿Por qué? Porque estamos viendo un año particular en la visión al corto plazo”, comentó.