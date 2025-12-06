$!‘Ases de Oro 2025’ celebra el talento y la identidad de Sinaloa

MAZATLÁN._ Con la finalidad de reivindicar la identidad de Sinaloa a través de su gente, se celebró en Mazatlán la entrega del Reconocimiento a la Excelencia Internacional “Ases de Oro 2025” a figuras destacadas en el ámbito cultural, artístico, político, empresarial, social y deportivo en México. La ceremonia, que congregó a invitados locales y personalidades provenientes de otras entidades del País, se diseñó para poner en primer plano el talento, esfuerzo y honorabilidad que caracteriza a la mayoría de los sinaloenses.

Así lo compartió la principal organizadora de este evento, Rocío Labastida Gómez, quien explicó que la intención del galardón es dar visibilidad a historias de vida que representan valores positivos, los cuales en muchas ocasiones quedan relegados ante el ruido de las noticias adversas en el estado. “La idea es reconocer lo mejor de Sinaloa y de México, pues Sinaloa es mucho más de lo que se dice. Sinaloa es su gente, y su gente es linda, trabajadora, honrada, echada para adelante y creativa”, comentó. “Queremos dar una muestra de que Sinaloa es un estado muy valioso y que va a salir adelante a pesar de las dificultades que atraviesa”.

Labastida Gómez señaló que, si bien Sinaloa enfrenta problemas serios, particularmente en materia de seguridad y administración pública, este panorama no define a lo que es realmente la entidad. Además, considera que el verdadero rostro de la entidad se encuentra en su gente, un conjunto mayoritario de ciudadanos trabajadores, creativos, disciplinados y comprometidos con salir adelante. “El 90 por ciento de los sinaloenses es gente buena, es gente trabajadora, por eso queremos que se equilibre un poco lo que se dice de Sinaloa y que Sinaloa no es su gobierno, sino que Sinaloa es su gente”, declaró.

De esta forma se buscó no solamente honrar a figuras destacadas en el estado, sino también poder contribuir en un movimiento turístico y cultural en la región, generando un evento que proyecte a Sinaloa más allá de sus fronteras. Según lo compartido por Labastida Gómez, la selección de los homenajeados fue con base en criterios específicos orientados a la integridad y el prestigio personal, manteniendo la prioridad centrada en identificar a hombres y mujeres que, por su trayectoria, puedan fungir como referentes para la juventud.

Se entregan cerca de 40 galardones Durante esta ceremonia, que reunió a representantes de distintos sectores sociales y productivos, se entregaron reconocimientos a sinaloenses y organizaciones que han destacado por su labor en el desarrollo del estado en ámbitos diversos, consolidándose como referentes positivos para la comunidad.

En el ámbito de la salud, se distinguió a profesionales cuya labor ha tenido impacto directo en la atención, prevención y el acompañamiento comunitario tanto en temas de salud física como mental. Recibieron reconocimiento María Luisa Eres Pulido, Eduardo Antonio Chávez Silva, Juan Pedro Verduzco Valdez, Octavio Aguilar Bernal, Erika Fernanda López Gaxiola y Beatriz Osiris Ceceña Cárdenas, cada uno valorado por su compromiso con el bienestar ciudadanos y su dedicación a mejorar la calidad de vida de la población.

Dentro de la categoría de activismo social, se destacó a personas y organizaciones que han trabajado en favor de grupos vulnerables, la defensa de derechos humanos y el impulso a programas comunitarios. Entre los homenajeados estuvieron María del Carmen García Soto, Elvia Fernanda López Gaxiola, Jorge Julián Chávez Murillo, Manuel Gallardo Inzunza, Aarón Irízar López, María del Rosario Garzón Zúñiga, Manlio Abel Jacobo Miller y María Luisa Heres Pulido, así como la asociación Cies AC San Sebastián, reconociendo su entrega y liderazgo en causas sociales.

El emprendimiento y la iniciativa privada también tuvieron un espacio destacado, donde reconocieron a Miguel Taniyama, Gnozin Navarro, Norma Elia Araujo Borboa, Paulina Acosta Demerutis, José Nino Gallegos Sato, Jorge Itsuma Arao Toyohara, Raúl Ibañez Márquez y Rodrigo Lema (este último ausente), debido a la contribución de sus proyectos al desarrollo económico del estado, fomentando empleos e innovación, así como nuevas oportunidades de crecimiento. En el terreno artístico se galardonó a creadores y gestores culturales que han aportado al enriquecimiento cultural de Sinaloa, incluyendo en la lista a Raúl Rico González, Juan Manuel Alvarado Félix “Scada”, Fher Moreno, Oralia Castro López, Frida Fernández y Sebastián Cedillo, Alfredo Cuadras Montoya, Adrián Varela, Lizbeth Camacho Sepúlveda y Tavo Escalante.

Dentro del rubro empresarial, también se distinguió a organizaciones que han demostrado constancia, responsabilidad social y un papel activo en el desarrollo regional, como Marba Foods SA de CV, Fresh Experience SA de CV, Productos Dolores SA de CV, Grupo Alerta, Grupo Venados y Mazatlán FC, todas, empresas que fortalecen la economía local y generan impacto positivo en la comunidad. Finalmente, en la categoría del deporte, se homenajeó a figuras que han llevado el nombre de Sinaloa en alto a distintos escenarios competitivos, recibiendo su reconocimiento José Antonio Toledo Ortiz, por su labor al frente de Venados de Mazatlán; el pugilista Jorge “Travieso” Arce y el joven promesa del automovilismo, Diego Méndez Torres.