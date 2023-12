Pocas cosas son más frustrantes que perder nuestras fotos de Facebook, sobre todo si se trata de la única plataforma donde las teníamos guardadas. Mucha gente usa Facebook como su álbum de fotos personal, creando diferente carpetas y álbumes para guardar las fotos de sus viajes o sus reuniones familiares. Pero lo cierto es que estas fotos pueden eliminarse por diversos problemas de la plataforma, así que conviene usarla con cuidado.

Si se produce una eliminación accidental de fotos de Facebook, es posible que la única opción de recuperarlas sea restaurarlas desde nuestro propio disco duro. El problema en este caso se produce cuando no tenemos una copia de respaldo de estas fotos en nuestro disco. Si no tenés tus fotos guardadas en una unidad USB y no las habías compartido con ninguno de tus amigos, entonces el proceso de recuperación de fotos se complica bastante.