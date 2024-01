De acuerdo a un comunicado, se debe convocar a asamblea para que en enero de 2024 se lleve a cabo el proceso pendiente, la cual ya se realizó. Idealmente, deberían reformarse los Estatutos para tener una regla a manera de válvula de escape (art. 12) que permita sesionar fuera de la fecha ahí prevista en casos de contingencias.

CONSIDERACIONES PREVIAS

La unidad de los notarios del Colegio y la estabilidad del Colegio son dos pilares esenciales para lograr desarrollar los principios y valores del Colegio, según el artículo 2 de sus Estatutos.

La defensa del notariado, el compañerismo y la actividad académica son elementos indispensables para que el Colegio mantenga propósito, vigencia, fortaleza, vigor y un destino respetable.

Financieramente, el Colegio requiere de la colaboración y esfuerzo de todos sus asociados.

El pago de los adeudos, así como la generación recursos que permitan la solvencia patrimonial, son un área de oportunidad.

La solidaridad de todos y la empatía con los asociados que atraviesen algún problema, también debería poder valorarse.

El talento transgeneracional del Colegio es palpable.

La incorporación de notarios con diversos perfiles es un factor que debemos capitalizar en beneficio colectivo. La experiencia en el oficio de la mano con la energía de quienes inician, son una combinación que bien conjugada fortalecerán al Colegio.

PROPUESTA

Es apremiante la división funcional del trabajo. Se propone la creación de comisiones permanentes para que junta con la de Honor y Justicia y la Académica, acompañen los esfuerzos del Colegio.

La Comisión de Enlace con Gobierno, con su presidente y secretario, deberán fortalecer la comunicación, la agenda de trabajo y los resultados con reuniones mensuales, semestrales, anuales con las autoridades locales relacionadas con nuestras actividades.

En la primera asamblea, se va a presentar una agenda con una ruta crítica para el periodo 2024-2026, en la que se fijarán por determinación de los asociados los temas relevantes y cruciales que requieren ser atendidos prioritariamente.

La Comisión de Asuntos Legislativos, integrada por dos miembros, deberá coordinarse con sus homólogos de los colegios de notarios de Sinaloa para acordar la agenda prioritaria en materia de modernización del marco jurídico.

Temas como la voluntad anticipada, consentimiento virtual (electrónico), matrimonio en sede notarial, y otros que se estimen urgentes (como la revisión de la propia Ley del Notariado y su arancel) deberán socializarse para ser presentados ante el Consejo de Notarios del Estado y, a su vez, al Congreso del Estado de Sinaloa.

NACIONAL

La Comisión Académica existente debe fortalecerse y agendar, también en la primera asamblea, una propuesta de actividades. Tentativamente se tiene confirmada la participación en foros independientes de los siguientes (a) ministros en retiro: ministro Cossío Díaz, ministro José Fernando Franco, ministro Diego Valadés; (b) académicos: doctor José Ovalle Favela, doctor José Roldán Xopa, doctor Javier Mijangos y González; (c) funcionarios: Carlos Martínez (Infonavit), (d) ex funcionarios: doctor Jorge González (ex Vicepresidente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores), Dr. Gerardo Laveaga (Inacipe, IFAI, INAI).

La Comisión de Capacitación debe coordinar los trabajos de capacitación junto con el programa que el Colegio Nacional imparte de manera virtual. La capacitación de los auxiliares de las notarías es primordial.

INTEGRACIÓN

Se propone una planilla de unidad (horizontal e igualitaria) que logre la estabilidad del Colegio. Todos los notarios son relevantes y todos deben participar y recibir, en consecuencia, los beneficios de ser miembros activos.

INTEGRACIÓN DE LA MESA DIRECTIVA

■ Fernando García Sais

Presidente

■ Luis Gerardo Beltrán Llausás

Secretario

■ Agustín Noriega Loya

Tesorero

■ Juan Pablo Inzunza

Vocal Vocal

■ Moisés Rodríguez

Vocal

■ Luis Manuel Bouciéguez Velarde

Vocal

COMISIÓN ACADÉMICA

■ Ernesto Cárdenas Salcido

Presidente

■ Libre designación

Secretario

NUEVAS COMISIONES

Comisión de Enlace con Gobierno

■ Luis Ernesto Escobar Madaleno

Presidente

Libre Designación

Secretario

■ Comisión de Asuntos Legislativos

Jesús Humarán Castellanos

Presidente

■ Libre Designación

Secretario

Comisión del Sur

■ Rafael Ovalle

Presidente

■ Diego Lizárraga Motta

Secretario

Comisión de Capacitación

■ Moíses Rodríguez

Presidente

■ Libre Designación

Secretario

Comisión Fiscal

■ Roberto Noriega Loya

Presidente

■ Libre Designación

Secretario

Comisión de Apoyo Social

■ Rosa Alicia León Soto

Presidente

■ Libre Designación

Secretario

Comisión de Redes Sociales

■ Luis Antonio Gómez

Presidente

■ Libre Designación

Secretario

Colegio Nacional de Notariado Mexicano

Consejo de Notarios del Estado de Sinaloa