El también empresario papelero se dijo agradecido con quienes le acompañaron en tres diferentes periodos al frente del comercio organizado no solo en Mazatlán sino en la zona sur de Sinaloa.

“Después de tres largos años termina mi gestión al frente de esta cámara de comercio, me voy contento todas las tareas que se me encomendaron se cumplieron en tiempo y forma; atendimos a muchos afiliados en nuestra cámara, realizamos muchas gestiones durante este tiempo y eso es lo que me llevo”, expuso Lem González.

Destacó el poder conocer a grandes amistades y socios durante sus administraciones, pero en especial ,agradeció a su familia por acompañarle durante esos años de trabajo en la Canaco Mazatlán.

Lem González deseó el mejor de los éxitos a la nueva líder de los comerciantes organizados, en el periodo que cubrirá de 2024 a 2025.

La primera presidenta de la Canaco SERVyTUR Mazatlán

Tras el protocolo correspondiente, Francisca Cázares, quien es contadora pública,, se dispuso a dar sus primeras palabras como la que es de manera histórica la primera presidenta de la Cámara Nacional de Comercio Servicios y Turismo de Mazatlán, donde apuntó trabajar y velar por el comercio en la región.

“Como presidenta me comprometo a trabajar incansablemente para promover un entorno favorable para los negocios, fomentar la innovación, favorecer el crecimiento, fomentar y fortalecer las relaciones comerciales, apoyar a nuestros asociados y contribuir al fortalecimiento del tejido empresarial de nuestra región”, expresó Francisca Cázares.

Cázares Oliveros expuso que su administración al frente del organismo se basará en los siguientes siete ejes:

Capacitación

Vinculación

Servicio

Financiamiento

Promoción turística

Emprendimiento

Responsabilidad social

Pide una mejor postura del gobierno respecto al sector empresarial

Con alrededor de 15 mil afiliados en la cámara, aprovechó para enviar un mensaje a las autoridades sobre el no aumento de impuestos al sector productivo pero sí el incremento a la carga social de los colaboradores que en el año en curso tuvo un aumento del 5.33 por ciento aunado al incremento del salario.

Añadió que también las autoridades han velado por el incremento del periodo vacacional de los empleados así como por la reducción de la jornada laboral a 40 horas semanales y el aumento del aguinaldo en un 100 por ciento.

Ante ello, Cázares Oliveros expresó no sabe qué sucede respecto a la cuestión de las obligaciones gobierno-empresarios respecto a los beneficios que ha recibido el sector trabajador los últimos tiempos, beneficios que han mermado la carga tributaria a los empresarios.

“¿Qué piensan de los empresarios, de los generadores de empleo? ¿En dónde quedan? Nos llaman fifís en lugar de llamarnos empresarios, generadores de empleo, de economía; solo piensan en ellos (gobierno) pero a los empresarios se los están acabando con tanta carga de impuestos”, comentó.

Finalmente, la líder dijo al sector comercial que es un momento para nuevas oportunidades sin importar el genero y poder llegar a un mejor porvenir en el mismo sector.

“Es hora de derribar las barreras, desafiar estereotipos y abrir nuevas oportunidades para que cada persona independientemente de su género, pueda alcanzar su máximo potencial. Juntos podemos construir un cambio hacia un futuro más inclusivo, diversos y exitoso para todos”, finalizó la ex presidenta de Mujeres Empresarias Canaco, de 2020 a 2023.