$!Asume Heriberto Benítez dirigencia de jóvenes empresarios de Coparmex Mazatlán

MAZATLÁN._ Heriberto Benítez Rodríguez asumió la dirigencia de la Comisión de jóvenes empresarios de Coparmex.
Con la visión de cambiar el mundo e influir positivamente, se dijo honrado y comprometido a trabajar para construir y a responder a la confianza otorgada como relevo generacional del Centro Patronal Empresarial de Mazatlán.
Benítez Rodríguez agradeció a quienes han creído en el proyecto y a quienes no quieren quedarse de observadores del futuro.
Dijo que hoy más que nunca los jóvenes no solo quieren oportunidades sino emprender las suyas, por lo que ocupan de una plataforma de liderazgo para crecer e influir positivamente en su entorno, para lo que se pone a la orden desde la sección de jóvenes empresarios de Coparmex.
Judith Veronica Estrada, presidenta de la Confederación Patronal de la República Mexicana en Mazatlán, fue la encargada de llamar a la reciente comisión de jóvenes a crear empresas con propósito, no solo para crecer en lo económico; y de tomarle la protesta de Ley.
Alfredo Bonfil Becerril, presidente de la Comisión de jóvenes empresarios de Coparmex Nacional, los exhortó a seguir dando el mejor esfuerzo con buenos ejemplos para crecer.
Por su parte, Luis Mario Corrales Ruiz, presidente de la Comisión de joven empresarios saliente, entregó a Benítez Rodriguez la estafeta.
En la toma de compromiso, dijo que muchas veces se cuestionó en los momentos difíciles el que se debe pensar en las empresas, equipos y familia y preguntarse qué se hace bien y qué mal, para poder crecer.
Aasí que los jóvenes se comprometieron a no quedarse callados y a seguir trabajando de la mano para cambiar el mundo, a través de la Comisión juvenil de Coparmex Mazatlán.
Consejo Directivo
* Fernando Valdez Garza, vicepresidente
* Susan Arreola Díaz, secretario
* Amaranto Tirado, prosecretario
* María José Osuna, tesorera
* Jorge Camargo Cota, coordinación de eventos
* Miguel Ángel Ponzo, coordinación de comunicación
* Sergio Jesús Ponzo, coordinador de voluntarios
* Cindy Tirado Raygoza, de la coordinación de Responsabilidad Social