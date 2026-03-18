$!Asume Heriberto Benítez dirigencia de jóvenes empresarios de Coparmex Mazatlán

MAZATLÁN._ Heriberto Benítez Rodríguez asumió la dirigencia de la Comisión de jóvenes empresarios de Coparmex.

Con la visión de cambiar el mundo e influir positivamente, se dijo honrado y comprometido a trabajar para construir y a responder a la confianza otorgada como relevo generacional del Centro Patronal Empresarial de Mazatlán.

Benítez Rodríguez agradeció a quienes han creído en el proyecto y a quienes no quieren quedarse de observadores del futuro.

Dijo que hoy más que nunca los jóvenes no solo quieren oportunidades sino emprender las suyas, por lo que ocupan de una plataforma de liderazgo para crecer e influir positivamente en su entorno, para lo que se pone a la orden desde la sección de jóvenes empresarios de Coparmex.