$!Asume Rosa Alicia León directiva del Colegio de Notarios Públicos de Mazatlán; la primera mujer en su historia

La nueva mesa directiva del Colegio de Notarios Públicos de Mazatlán es encabezada por Rosa Alicia León, la primera mujer en asumir la presidencia. Ante esta distinción, León se comprometió a servir e integrar a todos los municipios del sur para hacer sinergias por un Mazatlán con espacios de puertas abiertas. Citó que el actuar del mundo es muy parecido al de México, donde se vigila con legalidad e invitó al resto de socios para seguirse actualizando.







Aclaró que el encargo no es un compromiso personal, sino velar por el futuro del notario al servicio de la sociedad. Dijo que cada acto que agilizan tiene un impacto en la vida de las personas, al dar fe de la verdad jurídica previniendo futuros conflictos. La nueva presidenta del Colegio de Notarios aseguró que el construir confianza a lo largo de los años ha sido porque el acto notariado protege el patrimonio familiar.







David García Márquez, representante nacional de los notarios, destacó la llegada de la primera mujer al frente del notariado y del Colegio como un espacio de unidad por la fortaleza que requieren los tiempos. Por su parte, Francisco Rodríguez Piñón, decano del notariado público, habló del Colegio rememorando el legado que dejaron varias familias mazatlecas como la Ribera Farber y otras siete más de las más destacadas para los profesionistas de hoy. La nueva presidenta del Colegio resaltó que ser la primera mujer en tomar el puesto es una honorable distinción, cuando antes trabajó de la mano con los notarios en áreas del servicio público. “Es un honor y un orgullo. Les quedaré bien en mi representar. Pues ya ahora esta etapa, de alguna manera, los notarios siempre tenemos muchos retos más que tenemos que estarnos actualizando en la modernización, en la digitalización, viendo las nuevas leyes, las nuevas disposiciones, los cumplimientos”. “Es un trabajo muy importante, muy complejo que realizamos, pero nunca dejamos la parte humana a un lado. Es lo más importante estar siempre a puertas abiertas, trabajar para la sociedad, dar fe pública. Nuestros retos siguen siendo los mismos, el trato directo con registro público, catastro y entrar a la actualización y modernización de la tecnología, ir a la vanguardia en firmas electrónicas, todo eso tenemos que ir con los notarios muy de la mano con estas herramientas”.



