$!Atiende Sinaloa 145 mil visitantes en primer puente vacacional: Sectur

La Secretaría de Turismo aseguró que Sinaloa atendió a más de 145 mil visitantes en el primer puente vacacional del año, de los cuales 115 mil llegaron a Mazatlán. Además de promediar una ocupación hotelera del 69 por ciento y una derrama económica superior a los 893 millones de pesos del 31 de enero al 2 de febrero. En comunicado oficial, la Secretaria de Turismo de Sinaloa expuso que del 31 de enero al 2 de febrero, en sus destinos, Sinaloa recibió a más de 145 mil visitantes en sus diferentes municipios.

Resaltó que en Mazatlán se llevaron a cabo eventos como el Festival del Noroeste de Vinos, el Torneo de Golf Anual de Estrella del Mar, la Feria del Tamal en La Noria y el Congreso Nacional Ferrocarrilero. Sumándole la afluencia de turismo extranjero, gracias a las ocho rutas aéreas de Canadá y seis de Estados Unidos que actualmente operan, lo que permite que los visitantes internacionales disfruten del clima cálido del puerto, recibiendo así a más de 115 mil visitantes, una derrama económica superior a los 810 millones de pesos y una ocupación hotelera del 75 por ciento.

La Secretaria de Turismo, Mireya Sosa Osuna, dijo que durante el primer puente vacacional del año, se registró una ocupación hotelera del 69 por ciento, con una derrama económica estimada superior a los 893 millones de pesos. “Sinaloa se reafirma como uno de los destinos más visitados del País, en este primer puente vacacional del año recibimos a miles de turistas que disfrutaron de nuestras hermosas playas, exquisita gastronomía y de toda nuestra cultura y riqueza natural”, afirmó. Además, la realización de eventos deportivos, gastronómicos, congresos y diferentes actividades atrajeron a un gran número de visitantes, dinamizando la actividad turística y económica en la entidad.