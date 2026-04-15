El aumento en peaje carretero impacta, no solo en inflación sino porque siguen inseguras, señalan empresarias.

Y es que el incremento no lo justifican por el mal estado de la red, sino por recientes alzas al salario y combustible, reclamaron líderes de Coparmex y Canaco de Mazatlán.

“Seguramente va a haber un momento de inflación, lo cual también impacta en todos los bienes de consumo de la canasta básica y que todo esto redunda y afecta en la economía familiar”, expuso Verónica Estrada Hernández, presidenta de la Coparmex Mazatlán.

Consideró que no es oportuno el aumento en las casetas de Sinaloa, puesto que ya son de las más costosas a nivel país y no está justificado al encontrarse en mal estado poniendo en riesgo constante a los usuarios.

“¿Que si está justificado? yo creo que todos los usuarios te vamos a decir que no, adicionalmente que es una carretera que siempre está dañada, que no está en condiciones óptimas y que por supuesto eso también provoca inseguridad al momento que vas transitando y que casi siempre están en un proceso de reparación de alguna parte. Entonces yo creo que para tú cobrar ese tipo de casetas tan costosas, debería estar justificado porque tienes carreteras de nivel de primera”.

Para el caso de la carretera Mazatlán-Durango en el traslado de mercancías que el empresario debe realizar, les va a disparar los costos, reafirmó.

“Por supuesto dentro de las cinco casetas más costosas de México tenemos una que es la Mazatlán-Durango y tenemos una que es de Guadalajara-Mazatlán, la principal. Por supuesto que nos va a afectar”.

Por su parte, Francis Cázares Olivares presidenta de Canaco Servytur Mazatlán, advirtió se viene una desbandada de precios en la canasta básica y en los servicios que se prestan al cliente y turistas paulatinamente.

“Mira, no nada más fue en la Culiacán-Mazatlán, también en la de Durango que pues nosotros vivimos del turismo que viene del corredor económico del norte, pues ahí sí nos va a pegar. No sé si yo pudiera decir, no está justificado porque como empresarios, sé todo lo que hemos tenido que estar absorbiendo para no subir tanto los precios y seguir aguantando la carga que traemos ya de tantos aumentos”.

Pero la decisión de Capufe de aumentar los costos en las casetas un 4.7 por ciento más a como iniciaron cobrando en enero de este año, después del periodo vacacional de semana santa y de Pascua, ironizó que ojalá sea para repararlas o que de lo contrario retiren el incremento.

“Te pudieran decir, necesitamos este aumento para poder tener el recurso para hacer las reparaciones. Ojalá y lo hagan y que si no lo hacen, ojalá nos regresaran las tarifas que teníamos antes, ¿verdad?”

“Pero finalmente, sí, claro, claro que nos va a afectar y así como está aumentando la canasta básica y que está aumentando la tortilla, todo nos está afectando en una desbandada de precios que todos vamos a tener. Es una cadenita, si me aumentan la materia prima, yo tengo que aumentar mi servicio. Y a lo mejor eso no lo estamos viviendo en cuanto, por ejemplo, a la gasolina o a todos los servicios que nos vienen de Culiacán. Todo eso que ya nos costaba un precio. Entonces eso también nos va a ir aumentando paulatinamente en nuestros costos operativos y y eso lo vamos a tener que ver reflejado en los servicios”.

Citó que el impacto ya lo sintieron con el aumento al salario mínimo, más el alza a la gasolina y el diésel, necesarios para transportar mercancías y encima ahora encarecen los costos en las casetas de las carreteras.