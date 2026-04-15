$!Avanza el proceso de comercialización de la cosecha de maíz blanco del ciclo Otoño-Invierno en Sinaloa

El Gobierno de México, en coordinación con autoridades de Sinaloa y representantes de los productores y bodegueros, acordaron iniciar el proceso de comercialización de la cosecha de maíz blanco del ciclo Otoño-Invierno 2025-2026.
Este avance da continuidad a los acuerdos que, por instrucción de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, fueron previamente establecidos con las industrias harinera, pecuaria y almidonera para la colocación de más de 3.3 millones de toneladas del grano.
De acuerdo a un comunicado, las bodegas, que fungirán como ventanillas de atención, comenzarán esta misma semana el registro de los productores y la formalización de los contratos, lo que brindará certidumbre a la comercialización de la cosecha próxima a iniciar.
Durante la sesión de trabajo, desarrollada este miércoles en un ambiente de diálogo positivo y constructivo, productoras, productores y autoridades coincidieron en la importancia de avanzar en la comercialización anticipada con el objetivo de dar certidumbre, tanto a quienes producen como a quienes adquieren el grano, y así fortalecer la dinámica del sector.
La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo encabezó una mesa de diálogo con las principales industrias del País en semanas previas y en esta se acordó privilegiar la compra de granos nacionales sobre las importaciones, bajo condiciones favorables para todas las partes involucradas y con una visión de Prosperidad Compartida.
Este esfuerzo conjunto, entre productores, industria y los distintos órdenes de gobierno, forma parte de una estrategia integral dirigida por la Jefa del Ejecutivo federal para ordenar el mercado y garantizar mejores condiciones de ingreso para las y los productores, al tiempo que se fortalece la soberanía alimentaria del País.