$!Avanza el proceso de comercialización de la cosecha de maíz blanco del ciclo Otoño-Invierno en Sinaloa

El Gobierno de México, en coordinación con autoridades de Sinaloa y representantes de los productores y bodegueros, acordaron iniciar el proceso de comercialización de la cosecha de maíz blanco del ciclo Otoño-Invierno 2025-2026.

Este avance da continuidad a los acuerdos que, por instrucción de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, fueron previamente establecidos con las industrias harinera, pecuaria y almidonera para la colocación de más de 3.3 millones de toneladas del grano.

De acuerdo a un comunicado, las bodegas, que fungirán como ventanillas de atención, comenzarán esta misma semana el registro de los productores y la formalización de los contratos, lo que brindará certidumbre a la comercialización de la cosecha próxima a iniciar.