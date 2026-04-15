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Avanza el proceso de comercialización de la cosecha de maíz blanco del ciclo Otoño-Invierno en Sinaloa

La Federación, el Gobierno de Sinaloa y representantes de productores y bodegueros sostuvieron un diálogo constructivo para la comercialización de la próxima cosecha de maíz blanco
Noroeste/Redacción
Noroeste/Redacción |
15/04/2026 21:15
15/04/2026 21:15

El Gobierno de México, en coordinación con autoridades de Sinaloa y representantes de los productores y bodegueros, acordaron iniciar el proceso de comercialización de la cosecha de maíz blanco del ciclo Otoño-Invierno 2025-2026.

Este avance da continuidad a los acuerdos que, por instrucción de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, fueron previamente establecidos con las industrias harinera, pecuaria y almidonera para la colocación de más de 3.3 millones de toneladas del grano.

De acuerdo a un comunicado, las bodegas, que fungirán como ventanillas de atención, comenzarán esta misma semana el registro de los productores y la formalización de los contratos, lo que brindará certidumbre a la comercialización de la cosecha próxima a iniciar.

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Durante la sesión de trabajo, desarrollada este miércoles en un ambiente de diálogo positivo y constructivo, productoras, productores y autoridades coincidieron en la importancia de avanzar en la comercialización anticipada con el objetivo de dar certidumbre, tanto a quienes producen como a quienes adquieren el grano, y así fortalecer la dinámica del sector.

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo encabezó una mesa de diálogo con las principales industrias del País en semanas previas y en esta se acordó privilegiar la compra de granos nacionales sobre las importaciones, bajo condiciones favorables para todas las partes involucradas y con una visión de Prosperidad Compartida.

Este esfuerzo conjunto, entre productores, industria y los distintos órdenes de gobierno, forma parte de una estrategia integral dirigida por la Jefa del Ejecutivo federal para ordenar el mercado y garantizar mejores condiciones de ingreso para las y los productores, al tiempo que se fortalece la soberanía alimentaria del País.

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