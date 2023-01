Avanza ratificación de Omar Mejía como subgobernador del Banxico

Con 10 votos a favor y 6 abstenciones, la Tercera Comisión de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, avaló la idoneidad de Omar Mejía Castelazo, para ocupar el cargo de subgobernador de la Junta de Gobierno del Banco de México, en sustitución de Gerardo Esquivel Hernández, por lo que turnó el dictamen al Pleno, para su eventual ratificación.

Al comparecer ante los diputados y senadores integrantes de dicha Comisión, Mejía Castelazo definió como líneas de trabajo del Banco central, mantener el control de la inflación y la estabilidad de precios, además de preservar la autonomía del órgano constitucional.

“Estoy consciente de la alta responsabilidad que conlleva ser parte de la Junta de Gobierno del Banco Central y de ser ratificado pondré todo mi empeño, conocimiento y experiencia para lograr el mandato constitucional”, indicó.

“En caso de ser ratificado como integrante de la Junta de Gobierno, mis esfuerzos estarán enfocados a que el país recupere la estabilidad de precios y conduciré la política monetaria de manera responsable, eficiente, oportuna e independiente, estoy convencido de que las decisiones de los bancos centrales en la búsqueda de sus objetivos son más eficientes cuando se hacen con autonomía”, puntualizó.

Durante su presentación, el funcionario nominado por el Presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró estar consciente de la alta responsabilidad de dicho cargo, ante los desafíos que enfrenta la política monetaria del País.

“Mi compromiso es también con la comunicación, con esto este tipo de ejercicios de transparencia y rendición de cuentas también ayudan mucho la transmisión de la política monetaria”, dijo.

“Los bancos centrales que gozan de mayor autonomía son los que pueden atender mejor el problema inflacionario y sus objetivos inflacionarios. En caso de ser ratificado, propondría seguir actuando de manera independiente y autónoma en cumplimiento con el mandato prioritario del Banco”, señaló.

“En el corto plazo [se] necesita atender y resolver las presiones inflacionarias que aún observamos, así como garantizar que la inflación regrese hacia su meta dentro del horizonte de pronóstico”, dijo, quien insistió en la necesidad de “anclar” las expectativas de la inflación ante escenarios de pandemias y crisis.

“Como consecuencia, es necesario establecer un anclaje para la dinámica de precios a la luz de los mecanismos de transmisión existentes. Es decir, es necesario que incluso, en la indeseable presencia de pandemias y crisis, y guerras, las expectativas de inflación permanezcan firmemente ancladas”, puntualizó.

Mejía Castelazo también destacó la importancia de mantener el mandato único dentro del Banco central, para brindar certidumbre de que el trabajo seguirá siendo mantener la inflación en niveles del 3 por ciento, con un rango variable de un punto porcentual al alza o a la baja.

“Esta certidumbre es particularmente valiosa en circunstancias como en las que nos encontramos actualmente, cuando los choques pueden empujar a las variables económicas en distintas direcciones. Mantener un objetivo prioritario permite trazar una guía de acciones claras”, dijo.

“También es importante sobre todo en épocas donde también hay un mayor apretamiento de las condiciones financieras internacionales, tenemos que estar vigilantes del buen funcionamiento del sistema financiero”, agregó.

Mejía Castelazo puso énfasis en describir el trabajo que ha realizado en el Banxico como asesor, con el objetivo de sustentar que sí tiene la experiencia y los conocimientos necesarios para el cargo, a pesar de no tener títulos de maestría o doctorado.

El economista enfatizó que en su trayectoria profesional como economista y como investigador técnico en el Banxico ha podido constatar no sólo la labor que se realiza diariamente en la institución, sino también el nivel de complejidad y de alto compromiso que existe para lograr el objetivo institucional, de procurar la estabilidad del poder adquisitivo de la moneda.

“He podido analizar información de coyuntura sobre la economía nacional y el entorno internacional. He preparado información relevante que coadyuva a la toma de decisiones de política monetaria dentro de un contexto inédito, como el que nos encontramos”, insistió.

“He analizado escenarios de riesgo sobre la situación económica del país, he revisado el desempeño de los mercados financieros y desde hace muchos años he dado seguimiento y he tenido contacto de primera mano con los temas de banca central, el sistema financiero y la banca, ya fuese como subtesorero de la Federación, como director general de Administración Financiera de la Ciudad de México o más recientemente en mi responsabilidad en el Banco de México”, detalló.

El candidato a subgobernador del Banxico abundó que también ha analizado diversos temas vinculados a los sistemas de pago del país y ha monitoreado constantemente las condiciones económicas, financieras y monetarias de otros bancos centrales.