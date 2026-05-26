Avanzan más de 99 proyectos en construcción en Mazatlán: AMPI

Poco a poco, y a pesar del difícil contexto social y político, avanzan los 99 proyectos en construcción en esta ciudad al primer semestre del año, destacó Luciano Carrasco Altamirano, dirigente de la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios (AMPI) sección Mazatlán.

“Las obras se mantienen firmes, fuertes, sobre todo y avanzando en Mazatlán al día de hoy no se han detenido. Traemos más de 99 proyectos que están avanzando, tanto de primera línea y segunda línea de playa. Pero, sobre todo estamos esperando que se vacacionen nuevos desarrollos aquí en Mazatlán”.

Carrasco Altamirano comentó son desarrollos habitacionales de vivienda horizontal de lo más seguro construye actualmente, sin embargo agregó que hay un déficit de vivienda de interés económico, pero hay inversionistas interesados que están buscando se concreten.

“Esa parte es lo que estamos esperando que salgan y avancen. Hay varios desarrolladores, este año, nosotros en AMPI, tenemos a través de la Comisión de Desarrolladores que se logró formar, tenemos más de 45 desarrolladores que estamos trabajando en ellos”.

Adelantó que pronto los darán a conocer oficialmente a través de María del Carmen Salazar, la directora de Desarrollos Inmobiliarios.

Además agregó que están por lanzar la Bolsa Inmobiliaria en línea, dónde serán mostrados los proyectos de desarrollo de inversión segura del micrositio del municipio y los avalados por la Asociación que preside.

“Vamos a lanzar también la bolsa inmobiliaria AMPI, ya el micro sitio lo tenemos listo, donde van a venir tanto los desarrollos que están dentro del micrositio de inversión segura del municipio, pero también que están avalados por AMPI.

En cuanto al escenario político por la salida del ex Gobernador Rubén Rocha y el entorno de inseguridad, descartó este desmotivando la inversión para Mazatlán.

De hecho, comentó que en las giras promocionales donde han acudido por las principales ciudades emisoras de turismo del destino, muestran confianza porque se ha logrado fortalecer la conectividad aérea con esas plazas.

“Hemos estado trabajando, estuvimos hace 10 días en la ciudad de Monterrey. Estuvimos con el proyecto Conectando México. Hemos viajamos a la ciudad de McAllen Texas firmando un convenio con Esteban Flores, fue el presidente de Realtor en los Estados de Texas”.

Carrasco Altamirano, habló de que gracias a los eventos organizados para la ciudad llegan algunos turistas buscando primero pasear, luego regresar a invertir en una propiedad porque les gusta Mazatlán.

Insistió que la inversión no está detenida: “Sigue la inversión hacia Mazatlán, vamos avanzando y también es que por los proyectos siguen a su paso, pero avanzando y redoblando esfuerzos, sobre todo el tema de la promoción turística”.

“Este fin de semana nos hicieron la invitación a Guadalajara, estaremos en Plaza La Perla promoviendo Mazatlán y posteriormente vamos a la ciudad de Tijuana también a promover el tema del destino, la marca Mazatlán. Y pues estamos, ahora sí que es redoblando esfuerzos y trabajando por el tema de Mazatlán todos los desarrolladores juntos aquí en AMPI”.

Sobre las inquietudes que le han preguntado de Mazatlán, enumeró el de las carreteras si son seguras, de la conectividad aérea y aprovechan para anunciarles de que se siguen abriendo nuevos vuelos con ciudades importantes como Querétaro, Guadalajara, los de Tijuana, Monterrey, entre otros más.