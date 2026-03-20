Ayudar a un padre con tecnología funciona mejor cuando se siente como trabajo en equipo y no como una misión de rescate. Tomar el mouse y avanzar rápidamente por los menús les enseña que no pueden hacerlo por sí mismos. Conviene empezar observando su rutina habitual. Permitir que abran un correo, busquen una foto o se unan a una llamada. Así se detecta la fricción real: un navegador con demasiadas pestañas, ventanas emergentes que les asustan o contraseñas escritas en papel. Acordar una mejora práctica. “Las videollamadas se abren desde un solo ícono” o “las fotos están en una sola carpeta” funciona mejor que una renovación completa.

Configurar protecciones discretas

Una vez que se entienden sus hábitos, establecer un sistema que los proteja en segundo plano. Crear una cuenta estándar para el uso diario y mantener una cuenta de administrador para los cambios. Fijar las pocas aplicaciones que utilizan, ordenar el escritorio y establecer una página de inicio del navegador que les resulte familiar. Activar las actualizaciones automáticas y habilitar el firewall y el cifrado del dispositivo si están disponibles. Si el equipo se está renovando, ayuda comenzar desde cero. Una licencia de Windows 11 pro es una opción natural cuando se desea separar perfiles de usuario y contar con una seguridad sólida del dispositivo, además de un sistema que se mantenga estable sin sorpresas constantes.

Enseñar dos hábitos y luego dar un paso atrás

Un padre no necesita una lección extensa; necesita dos hábitos que pueda repetir bajo presión. Practicar un reinicio seguro y mostrar la pantalla real de inicio de sesión. Escribir una nota breve con sus propias palabras y repasarla dos veces. Enseñar cómo identificar un aviso de actualización y cerrarlo con calma. Configurar una carpeta de marcadores confiable para lo esencial y un lugar para guardar contraseñas, de modo que los inicios de sesión dejen de sentirse como una adivinanza. Mantener la ayuda simple, pedir una captura de pantalla en lugar de suponer y dejar un único lugar donde puedan encontrar las instrucciones.

Una forma sencilla de regalar un juego a distancia

Se pueden comprar juegos digitales en mercados que venden game keys, y Eneba destaca porque puede ofrecer más valor por el dinero que las tiendas de plataforma como PlayStation Store. Un key es un código. Se compra y luego se canjea en la plataforma, por ejemplo, en la pantalla de canje de PlayStation Store, y el juego se añade a la cuenta para su descarga. Eneba resalta el tamaño del catálogo, precios competitivos, acceso inmediato a los códigos, información clara sobre la región y soporte, además de mostrar detalles globales frente a los restringidos por región en la página del producto. Si elegir un key específico resulta complicado, Eneba también vende tarjetas de regalo para Xbox, PSN, Steam y Nintendo eShop, para recargar saldo en la cuenta en su lugar. Opera como un mercado controlado donde los comerciantes pasan por verificación, deben cumplir estándares de abastecimiento y son supervisados; se toman medidas si se incumplen las políticas.

Mantener el apoyo sostenible para ambos