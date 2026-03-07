$!Baja el flujo aéreo en Sinaloa: caen Culiacán y Mazatlán en primer bimestre de 2026

Pese a que a nivel nacional el Grupo Aeroportuario del Centro Norte reportó un crecimiento en su tráfico de pasajeros durante el primer bimestre de 2026, los aeropuertos de Culiacán y Mazatlán registraron números negativos en comparación con el año anterior.
De acuerdo con el reporte mensual de la operadora, el tráfico total de pasajeros en sus 13 terminales aéreas creció un 5.4 por ciento en febrero y un 5.7 por ciento en el acumulado de los primeros dos meses del año, sin embargo, la realidad para las terminales sinaloenses es distinta, manteniendo una tendencia a la baja desde el inicio de año.
El Aeropuerto Internacional de Culiacán cerró febrero con 150 mil 525 pasajeros totales, lo que representa una caída del 2.5 por ciento respecto a febrero de 2025.
En el acumulado del primer bimestre, la terminal suma 324 mil 326 usuarios, un 3.3 por ciento menos que el año pasado.
El descenso se concentró principalmente en los pasajeros nacionales, que bajó un 3.1 por ciento en febrero; en contraste, el tráfico internacional en la capital sinaloense mostró un repunte significativo del 35.1 por ciento durante el mes, pasando de 2 mil 569 a 3 mil 470 pasajeros internacionales.
Por su parte, el Aeropuerto de Mazatlán registró una disminución de pasajeros totales del 4.3 por ciento en febrero, transportando a 136 mil 201 pasajeros.
Esta cifra contribuye a una caída acumulada del 4.1 por ciento en lo que va de 2026.
A diferencia de Culiacán, el destino turístico sufrió bajas en ambos segmentos durante febrero en pasajeros nacionales que cayeron un 0.8 por ciento, pasajeros internacionales que registraron una baja del 11.1 por ciento, pasando de 48 mil 096 en febrero de 2025 a 42 mil 769 en el mismo mes de este año.
A nivel corporativo, OMA, que también administra terminales clave como Monterrey y otros destinos turísticos como Acapulco y Zihuatanejo, informó que el 99.4 por ciento de su volumen de pasajeros provino de la aviación comercial.
Mientras ciudades como Monterrey tienen un 8.2 por ciento, Zacatecas 14.2 por ciento y San Luis Potosí tienen el 15.9 por ciento en pasajeros totales impulsaron el crecimiento del grupo en febrero, las terminales de Sinaloa, junto con Reynosa y Torreón, se mantuvieron con variaciones negativas en el tráfico total de pasajeros.