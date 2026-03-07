$!Baja el flujo aéreo en Sinaloa: caen Culiacán y Mazatlán en primer bimestre de 2026

Pese a que a nivel nacional el Grupo Aeroportuario del Centro Norte reportó un crecimiento en su tráfico de pasajeros durante el primer bimestre de 2026, los aeropuertos de Culiacán y Mazatlán registraron números negativos en comparación con el año anterior.

De acuerdo con el reporte mensual de la operadora, el tráfico total de pasajeros en sus 13 terminales aéreas creció un 5.4 por ciento en febrero y un 5.7 por ciento en el acumulado de los primeros dos meses del año, sin embargo, la realidad para las terminales sinaloenses es distinta, manteniendo una tendencia a la baja desde el inicio de año.

El Aeropuerto Internacional de Culiacán cerró febrero con 150 mil 525 pasajeros totales, lo que representa una caída del 2.5 por ciento respecto a febrero de 2025.

En el acumulado del primer bimestre, la terminal suma 324 mil 326 usuarios, un 3.3 por ciento menos que el año pasado.

El descenso se concentró principalmente en los pasajeros nacionales, que bajó un 3.1 por ciento en febrero; en contraste, el tráfico internacional en la capital sinaloense mostró un repunte significativo del 35.1 por ciento durante el mes, pasando de 2 mil 569 a 3 mil 470 pasajeros internacionales.