Baja en México producción de autos durante septiembre, pero se registra un incremento en ventas

La producción de vehículos ligeros en México registró un descenso anual de 15.1 por ciento durante septiembre de 2026, su mayor retroceso en casi cinco años, mientras que las exportaciones del sector cayeron 11.9 por ciento, según cifras originales divulgadas por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía.

El volumen fabricado en septiembre se ubicó en 301 mil 803 unidades, el nivel más bajo en nueve meses.

Con ese resultado, la producción acumuló su quinta caída consecutiva a tasa anual.

Las ventas al exterior sumaron 277 mil 369 vehículos, cifra que representó su decremento más profundo en nueve meses.

En contraste con el comportamiento de la manufactura y del comercio exterior, las ventas al público en el mercado interno alcanzaron 129 mil 274 unidades durante septiembre de 2026, con un avance anual de 7.9 por ciento.

El dato implicó 14 vehículos menos que los reportados en el avance mensual difundido el 2 de octubre, lo que ajustó la variación anual desde el 8.0 por ciento informado previamente.

Durante los primeros nueve meses de 2026, la producción de vehículos ligeros totalizó 2 millones 946 mil 943 unidades, 2.4 por ciento menos que en el mismo lapso de 2025.

La cifra colocó al indicador en su segundo año consecutivo con resultados débiles y en su peor desempeño relativo para periodos comparables desde enero-septiembre de 2020, cuando la actividad se contrajo 28.4 por ciento por el impacto de la pandemia de Covid-19.

Las exportaciones siguieron una trayectoria similar en el acumulado.

Entre enero y septiembre de 2026 disminuyeron 1.5 por ciento a tasa anual, con lo que sumaron un retroceso frente al periodo equivalente del año previo.

El volumen enviado al extranjero se situó en 2 millones 528 mil 623 unidades, el menor registro para lapsos comparables en tres años.

El mercado interno mantuvo una dinámica opuesta en el acumulado anual.

Las ventas al público de vehículos ligeros llegaron a un millón 143 mil 988 unidades entre enero y septiembre de 2026, tras un incremento anual de 5.0 por ciento, lo que constituyó un máximo histórico para el indicador en periodos comparables.

La divergencia entre un consumo interno en niveles récord y una producción y exportación en descenso coloca a la industria automotriz nacional ante un escenario de dependencia creciente del mercado doméstico, en un contexto en el que las ventas al exterior constituyen el principal destino de los vehículos ensamblados en territorio mexicano.