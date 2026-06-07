Bajarse a tiempo: el verdadero acto de liderazgo

No todo camino merece tu perseverancia; algunos solo exigen tu valentía para abandonarlo a tiempo

En la vida —y con mayor intensidad en la empresa familiar— confundimos con frecuencia la perseverancia con la terquedad. Nos enseñaron a no rendirnos, a “aguantar vara”, a no soltar el proyecto, la sociedad o la decisión, incluso cuando todo indica que estamos en el tren equivocado. Pero la verdadera sabiduría no está solo en resistir... sino en saber reconocer cuándo es momento de bajarse. En las empresas familiares, las decisiones rara vez son solo estratégicas; son emocionales, históricas y profundamente personales. Cada tren —cada proyecto, cada sucesión, cada rol asumido— lleva consigo expectativas, lealtades y, muchas veces, silencios incómodos que se transmiten de generación en generación. Persistir en el tren incorrecto puede generar costos que no aparecen en los estados financieros: desgaste emocional, conflictos familiares, pérdida de oportunidades y, en el peor de los casos, fracturas irreparables en la confianza. He visto líderes aferrarse a un rol porque “así ha sido siempre”, hijos que no se atreven a decir que ese no es su camino, y socios que prefieren el desgaste lento antes que la incomodidad de una decisión valiente. Bajarse no es fallar. Corregir rumbo. Existe una sabiduría japonesa que lo expresa con precisión, que invita a aprender de la naturaleza y aceptar el cambio como parte esencial del crecimiento. En el contexto empresarial, significa entender que aferrarse a lo que ya no florece solo impide que algo nuevo pueda surgir.

El liderazgo que escucha y se ajusta

El liderazgo en la empresa familiar exige una capacidad poco común: la de detenerse en medio del movimiento y preguntarse con honestidad brutal: ¿Este camino sigue teniendo sentido? ¿Estoy aportando valor o solo sosteniendo una inercia? ¿Este tren me acerca al legado que quiero dejar... o solo al que heredé? Porque no todos los trenes equivocados lo parecen al inicio. Algunos arrancan con entusiasmo, con la bendición de la familia, incluso con buenos resultados iniciales. Pero el tiempo, ese gran revelador, termina mostrando si el destino es el correcto. Y aquí aparece una tensión clave: la lealtad al pasado vs. la responsabilidad con el futuro. El verdadero líder de empresa familiar no es el que insiste ciegamente, sino el que honra el pasado tomando decisiones que protejan el mañana. No se trata de romper con la historia, sino de evitar que la historia se convierta en una carga. Saber bajarse de un tren también es un acto de liderazgo emocional: implica gestionar el ego, enfrentar expectativas familiares y, sobre todo, aceptar que cambiar de rumbo no es debilidad, sino evolución.

Elegir bien el siguiente tren