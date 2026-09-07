Banamex sufre segunda caída en una semana y paraliza transferencias SPEI

Clientes de Banamex reportaron desde la madrugada de este lunes fallas generalizadas en los servicios digitales del banco, que impidieron el acceso a cuentas, la realización de transferencias mediante el Sistema de Pagos Electrónicos Interbancarios, los retiros en cajeros automáticos y los pagos con tarjeta en terminales de punto de venta en distintas regiones del territorio nacional.

Según la plataforma de monitoreo Downdetector, los reportes de intermitencia comenzaron después de las 3:00 horas y se dispararon alrededor de las 10:40 horas, tiempo local.

El 61 por ciento de las quejas se concentró en la aplicación móvil, el 20 por ciento en la banca en línea y el 14 por ciento restante en la banca móvil.

La interrupción afectó de forma simultánea la aplicación móvil y la banca por internet.

Los cuentahabientes reportaron la imposibilidad de iniciar sesión, consultar saldos o ejecutar operaciones básicas, mientras las plataformas digitales de la institución desplegaban mensajes de error de conexión o pantallas en blanco.

Las transferencias mediante SPEI permanecieron completamente detenidas durante la contingencia.

La institución financiera reconoció la falla a través de sus cuentas en redes sociales.

“Tenemos una intermitencia general en nuestro sistema, nuestro equipo está trabajando para solucionarlo lo antes posible”, indicó el banco, que además pidió a los usuarios intentar el acceso a la aplicación en un momento posterior.

La caída de este 7 de septiembre representó la segunda interrupción de los servicios de Banamex en una semana, luego de la registrada el día 1 de septiembre.

En aquella ocasión, la falla afectó principalmente la aplicación móvil, con 66 por ciento de los reportes concentrados en problemas de acceso, según los registros de Downdetector.

Especialistas en ciberseguridad recomendaron a los cuentahabientes evitar la desinstalación de la aplicación móvil, práctica que podría derivar en bloqueos adicionales de las cuentas o exigir trámites presenciales en sucursales una vez restablecido el sistema.

También advirtieron respecto al riesgo de repetir transferencias fallidas, ya que la institución podría procesar operaciones duplicadas al normalizarse la conexión.

Los reportes de los afectados posicionaron el nombre del banco entre las principales tendencias nacionales en la red social X, donde los usuarios documentaron con capturas de pantalla el comportamiento de la aplicación durante la interrupción.

Hasta el cierre de la jornada del 7 de septiembre de 2026, Banamex no había emitido un comunicado que detallara el origen exacto de la falla técnica ni un horario estimado para el restablecimiento completo de sus servicios digitales, lo que obligó a sus clientes a recurrir a efectivo para las transacciones del día.