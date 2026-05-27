Banco de México recorta a 1.1% el pronóstico de crecimiento económico para 2026

El Banco de México publicó su Informe Trimestral Enero-Marzo 2026, en el cual redujo el pronóstico de crecimiento del Producto Interno Bruto nacional para 2026 a una tasa puntual de 1.1 por ciento.

Esta cifra representa una disminución respecto al 1.6 por ciento estimado en el informe anterior.

Determinó que el intervalo para la variación esperada de la economía en dicho año se ubica entre 0.5 y 1.7 por ciento, derivado de un desempeño significativamente menor al previsto durante el primer trimestre.

La Junta de Gobierno, encabezada por la Gobernadora Victoria Rodríguez Ceja, explicó que la revisión a la baja del crecimiento para 2026 obedeció principalmente a la debilidad de la actividad económica en los primeros tres meses del año.

Sin embargo, precisó que esta desaceleración se encuentra parcialmente compensada por la expectativa de mayores tasas de crecimiento trimestral para el segundo y tercer trimestre del año en curso, impulsadas por un repunte de la demanda externa observado entre el cierre de marzo y el inicio de abril de 2026.

Respecto a las previsiones para 2027, Banxico incrementó ligeramente su expectativa de crecimiento económico a una tasa puntual de 2.1 por ciento, en comparación con el 2.0 por ciento estimado en el trimestre previo.

El intervalo de crecimiento previsto para dicho ejercicio fiscal se estableció entre 1.3 y 2.9 por ciento.

Detalló que se mantiene la expectativa de un ritmo moderado de expansión en la trayectoria de largo plazo de la economía mexicana, donde el consumo privado mostrará una tendencia positiva tras superar la debilidad inicial del año.

En el ámbito de los precios, reportó que la inflación general anual aumentó de 3.69 por ciento al cierre de 2025 a 4.1 por ciento durante los primeros meses de 2026, impulsada por un incremento en el componente no subyacente, particularmente en los precios de productos agropecuarios y el impacto aritmético del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios.

A pesar de este repunte temporal, las proyecciones de Banxico contemplan que la inflación general converja a la meta de 3.0 por ciento en el segundo trimestre de 2027, apoyada por la postura monetaria restrictiva implementada en los últimos tres años y la apreciación acumulada de la moneda nacional.

El balance de riesgos para el crecimiento económico de México se mantiene sesgado a la baja en el horizonte de pronóstico.

Entre los factores de riesgo identificados por la institución destacan la persistencia de la incertidumbre respecto a las políticas comerciales que pudieran implementarse en Estados Unidos ante la próxima revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá, un menor crecimiento de la economía de Estados Unidos, la materialización de episodios de volatilidad en los mercados financieros internacionales y el posible escalamiento de conflictos geopolíticos globales que afecten los flujos comerciales.