Banco de México recorta tasa de interés a 6.75%

La Junta de Gobierno del Banco de México decidió reducir en 25 puntos base el objetivo para la Tasa de Interés Interbancaria a un día, la cual quedó en un nivel de 6.75 por ciento, con efectos a partir del 27 de marzo de 2026.

La decisión se tomó por mayoría, con tres votos a favor del recorte y dos en favor de mantener la tasa en 7.00 por ciento.

Votaron a favor de la disminución Victoria Rodríguez Ceja, José Gabriel Cuadra García y Omar Mejía Castelazo. Galia Borja Gómez y Jonathan Heath votaron por mantener el objetivo en el nivel anterior.

Según el comunicado de prensa del banco central, la Junta consideró los niveles observados del tipo de cambio, la debilidad que ha mostrado la actividad económica nacional y el grado de restricción monetaria implementado para justificar la continuación del ciclo de disminuciones de la tasa de referencia.

Asimismo, juzgó que la postura monetaria alcanzada sería adecuada para enfrentar los retos derivados de una eventual prolongación y escalamiento del conflicto en Medio Oriente.

En el plano interno, la inflación general aumentó de 3.77 a 4.63 por ciento entre la primera quincena de enero y la primera quincena de marzo de 2026, como resultado de un incremento en el componente no subyacente.

La inflación subyacente permaneció prácticamente sin cambio, al pasar de 4.47 a 4.46 por ciento en el mismo periodo.

Banxico señaló que no hay evidencia de efectos de segundo orden derivados de las medidas impositivas adoptadas a inicios del año.

Las expectativas de inflación general para el cierre de 2026 exhibieron aumentos, mientras que las de mayor plazo permanecieron relativamente estables en niveles por encima de la meta.

En el entorno externo, la Reserva Federal de Estados Unidos mantuvo sin cambio la tasa de fondos federales en su reunión de marzo.

Los mercados financieros internacionales mostraron volatilidad y menor apetito por riesgo ante el conflicto en Medio Oriente, los precios de diversas materias primas se incrementaron y el dólar se apreció.

Las tasas de interés gubernamentales en Estados Unidos presentaron movimientos al alza.

Desde la decisión de política monetaria anterior, las tasas de interés de valores gubernamentales en México mostraron aumentos en los plazos medios y largos, y el peso mexicano se depreció moderadamente.

Los pronósticos de las inflaciones general y subyacente se ajustaron al alza entre el primer y tercer trimestre de 2026, ajuste que Banxico atribuyó principalmente a una trayectoria más elevada para la inflación no subyacente y a una disminución más gradual de lo previsto en la inflación de servicios.

Anticipó que la inflación general convergerá a la meta de 3 por ciento en el segundo trimestre de 2027.

El balance de riesgos respecto a la trayectoria prevista para la inflación mantiene un sesgo al alza, según la institución.

Hacia adelante, la Junta de Gobierno valorará la pertinencia y el momento de realizar un recorte adicional a la tasa de referencia conforme la evolución de las condiciones macroeconómicas y financieras lo amerite.

Reafirmó su compromiso con la convergencia ordenada y sostenida de la inflación general a la meta de 3 por ciento en el plazo previsto.