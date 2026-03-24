$!BanCoppel anuncia tarjeta conmemorativa del Mundial de la FIFA 2026 junto con Visa

MÉXICO._ Visa, socio oficial de tecnología de pagos de la Copa Mundial de la FIFA 2026, y BanCoppel anunciaron el lanzamiento de la edición limitada de tarjetas Visa de crédito y débito conmemorativas del Mundial 2026. Esta edición limitada de tarjetas BanCoppel Visa contará con un diseño conmemorativo de la mascota seleccionada para representar a México en la Copa Mundial: Zayu.

El jaguar Zayu encarna el valioso patrimonio y el dinamismo de México y cuyo nombre significa unidad, fortaleza y alegría. En adición a este lanzamiento, desde el 1 de diciembre y hasta el 31 de marzo, los tarjetahabientes BanCoppel Visa tendrán la oportunidad de participar en una dinámica para asistir a la Copa Mundial más grande de la historia en 2026, conforme a los términos y condiciones aplicables.

Los tarjetahabientes que realicen compras de 500 pesos mexicanos o más (en físico o digital) en comercios locales o internacionales, podrán participar en un sorteo para ganar boletos y celebrar la pasión del fútbol en vivo y directo durante el Mundial. En total, BanCoppel distribuirá 150 mil tarjetas de crédito y 900 mil tarjetas de débito conmemorativas en más de mil 300 sucursales en todo el País, donde los clientes podrán realizar su cambio.

El cambio se realiza conforme al procedimiento de reposición vigente en sucursal y sujeto a disponibilidad: – Acudir a una sucursal BanCoppel. – Solicitar el cambio de tarjeta por la edición limitada. – Comisión mínima de 40 pesos por el cambio de plástico.

Si no eres cliente BanCoppel Visa, también puedes pedir tu tarjeta en cualquier sucursal. “Nos entusiasma mucho participar en este evento deportivo global de la mano de nuestro aliado de negocio Visa. Esta alianza nos permite acercar más a las familias mexicanas al deporte y ofrecer a nuestros clientes esta edición especial de tarjetas que, sin duda, son un recordatorio tangible de una Copa Mundial de la FIFA histórica para México”, destacó Estephany Ley, directora corporativa de Banca Minorista de BanCoppel.