Banxico pausa ciclo de recortes y mantiene tasa de interés en 7%

El Banco de México decidió mantener sin cambio, en 7 por ciento, la tasa de interés interbancaria a un día, con lo que interrumpió el ciclo de recortes iniciado en 2024, ante presiones inflacionarias asociadas a cambios fiscales y arancelarios aplicados a comienzos de este año.

La Junta de Gobierno de la institución resolvió por unanimidad conservar el nivel de 7 por ciento en su primera reunión de política monetaria de 2026, después de que la inflación mostró un repunte en la primera quincena de enero, influido por el aumento de impuestos especiales a refrescos, bebidas azucaradas y cigarros, así como por nuevos aranceles a mercancías originarias de China.

La determinación puso fin, al menos temporalmente, a una fase de flexibilización monetaria que acumuló 12 recortes consecutivos desde 2024 y que redujo la tasa de referencia desde 11 por ciento en junio de 2024 hasta el nivel actual.

El Banco central explicó que la pausa en el ciclo de bajas se encuentra alineada con el Programa Monetario 2026, en el cual anticipó una mayor gradualidad en la conducción de la política monetaria, con el propósito de evaluar el efecto completo de los ajustes fiscales y comerciales sobre los precios al consumidor.

En ese documento, había advertido que los nuevos impuestos y aranceles generarían un choque inflacionario al inicio de 2026, cuyo impacto consideró transitorio, pero que requería prudencia antes de continuar con la relajación de la tasa de referencia.

La Junta de Gobierno de Banxico señaló que valorará posteriores recortes a la tasa de interés únicamente si se confirma que el incremento de precios asociado a las modificaciones tributarias y arancelarias no se extiende a otros componentes de la inflación.

De esta manera, dejó abierta la posibilidad de reanudar ajustes a la baja más adelante, aunque sin comprometer un calendario específico y supeditando cualquier movimiento a la trayectoria de la inflación general y subyacente respecto a la meta de 3 por ciento.

Analistas del sector financiero indicaron que la decisión de mantener la tasa en 7 por ciento se ubicó dentro de las expectativas del mercado, que ya descontaba una pausa tras la advertencia del banco central sobre los choques inflacionarios previstos para el inicio de 2026.

Los especialistas estimaron que la autoridad monetaria podría conservar la tasa en su nivel actual durante los próximos meses, mientras monitorea el desempeño de la economía nacional y los efectos de los cambios fiscales, antes de evaluar nuevos recortes graduales hacia un nivel considerado neutral.

La pausa en el ciclo de recortes ocurre después de que el Banco de México aplicó en diciembre de 2025 un último ajuste de 25 puntos base, que llevó la tasa de referencia de 7.25 a 7 por ciento, en sintonía con la trayectoria previa de la Reserva Federal de Estados Unidos, que también optó por mantener sin cambios su tasa en su reunión más reciente.

Desde entonces, Banxico ha reiterado que las decisiones futuras dependerán de la información disponible sobre inflación, actividad económica y condiciones financieras globales, en un entorno marcado por la desaceleración de la economía mundial y la persistencia de presiones en algunos precios internos.

En este contexto, sostuvo que su objetivo principal continuará siendo la convergencia ordenada y sostenida de la inflación a la meta de 3 por ciento en el horizonte de pronóstico, por lo que utilizará la tasa de referencia y demás instrumentos de política monetaria de manera consistente con ese propósito.

Anticipó que, en la medida en que se disipen los efectos de los nuevos impuestos y aranceles, y siempre que no se presenten choques adicionales, habrá margen para retomar recortes graduales a la tasa, con el fin de apoyar la actividad económica sin comprometer la estabilidad de precios.