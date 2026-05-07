Banxico recorta tasa a 6.50% y concluye ciclo de ajustes iniciado en 2024

La Junta de Gobierno del Banco de México decidió reducir en 25 puntos base el objetivo para la Tasa de Interés Interbancaria a un día, que quedó fijada en un nivel de 6.50 por ciento, con efectos a partir del 8 de mayo.

La decisión, adoptada por mayoría de tres votos contra dos, puso fin al ciclo de recortes iniciado en marzo de 2024.

Según el comunicado de prensa, votaron a favor de la reducción Victoria Rodríguez Ceja, Gobernadora del Banco de México; José Gabriel Cuadra García y Omar Mejía Castelazo. En sentido contrario, Galia Borja Gómez y Jonathan Heath se pronunciaron por mantener la tasa en 6.75 por ciento.

La Junta de Gobierno evaluó el nivel del tipo de cambio, la debilidad que mostró la actividad económica en el primer trimestre de 2026 —que registró una contracción— y el grado de restricción monetaria implementado hasta ese momento.

En ese contexto, el organismo consideró que existía una ausencia de presiones de demanda en la economía y un mayor grado de holgura del que se había anticipado previamente.

Respecto al panorama inflacionario, informó que entre la primera quincena de marzo y el mes de abril de 2026, la inflación general disminuyó de 4.63 a 4.45 por ciento, como resultado de un descenso en la inflación subyacente, que pasó de 4.46 a 4.26 por ciento en ese mismo periodo.

Banxico precisó que, conforme a lo previsto, no se registraron efectos de segundo orden derivados de las medidas impositivas adoptadas a inicios de año.

No obstante, advirtió que los pronósticos de inflación general para el segundo y tercer trimestre de 2026 se ajustaron al alza, debido a niveles previstos más elevados para la inflación no subyacente.

Banxico continuó anticipando que la inflación general converja a la meta de 3.0 por ciento en el segundo trimestre de 2027.

Consideró apropiado mantener la tasa de referencia en su nivel actual de 6.50 por ciento.

Reafirmó su compromiso con su mandato prioritario y la necesidad de perseverar en sus esfuerzos por consolidar un entorno de inflación baja y estable.

Reconoció que los cambios de política económica de la administración estadounidense y la agudización de los conflictos geopolíticos continúan añadiendo incertidumbre a las previsiones.

En el ámbito internacional, Banxico señaló que en el primer trimestre de 2026 la actividad económica global se expandió a un ritmo mayor que el del trimestre anterior.

La Reserva Federal de Estados Unidos mantuvo sin cambio la tasa de fondos federales en su reunión de abril, mientras que el dólar se depreció y los mercados financieros internacionales mostraron volatilidad y un desempeño mixto.

La decisión fue bien recibida por la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, quien durante su conferencia de prensa señaló que una reducción en las tasas de interés beneficia directamente a la economía.

“Que bajen las tasas de interés es muy bueno porque reactiva la inversión. No sé cuál vaya a ser la decisión del Banco de México hoy, hay que esperar”, expresó antes de que se diera a conocer el comunicado oficial.

Sheinbaum Pardo también defendió la gestión de Rodríguez Ceja al frente del instituto emisor ante las críticas que recibió por el recorte anterior a la tasa de referencia.

“Como ahora hay una mujer que trabajó en la Secretaría de Hacienda, como todos los presidentes del Banco de México, pues, les gusta criticarla, pero la verdad está haciendo un gran trabajo”, afirmó.

También destacó las medidas adoptadas por su administración para contener el precio de los combustibles, al señalar que dichas acciones evitaron mayores presiones inflacionarias.

“Si no lo hubiéramos hecho, la inflación estaría, no sé, sobre 10 por ciento por lo menos”, sostuvo, quien agregó que el precio del tomate se encontraba bajo monitoreo en una mesa de trabajo integrada por la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, las centrales de abasto del País y las cadenas de autoservicio.