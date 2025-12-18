Banxico reduce la tasa de interés a 7% ante debilidad económica

La Junta de Gobierno del Banco de México decidió disminuir en 25 puntos base el objetivo para la Tasa de Interés Interbancaria a un día, para ubicarla en un nivel de 7.00 por ciento, con efectos a partir del 19 de diciembre de 2025.

La determinación, tomada por mayoría de votos el 18 de diciembre de 2025, responde a un entorno donde se anticipa que la actividad económica nacional se mantenga débil durante el cuarto trimestre del año.

A favor de la reducción votaron Victoria Rodríguez Ceja, Galia Borja Gómez, José Gabriel Cuadra García y Omar Mejía Castelazo.

Por el contrario, Jonathan Ernest Heath Constable, miembro de la Junta de Gobierno, votó a favor de mantener el objetivo para la Tasa de Interés Interbancaria en un nivel de 7.25 por ciento.

Según el comunicado de prensa de la institución, la decisión se tomó tras considerar el comportamiento del tipo de cambio, la restricción monetaria implementada y la moderación en la expansión de la actividad económica global.

Respecto al panorama inflacionario, Banxico ajustó al alza sus pronósticos para la inflación general y subyacente para el cuarto trimestre de 2025 y los dos siguientes.

Entre la primera quincena de octubre y el mes de noviembre de 2025, la inflación general aumentó de 3.63 a 3.80 por ciento, mientras que la subyacente pasó de 4.24 a 4.43 por ciento, debido principalmente al incremento en los precios de mercancías no alimenticias.

No obstante, el banco central prevé que la inflación general converja a la meta de 3 por ciento en el tercer trimestre de 2026.

En el ámbito internacional, la Reserva Federal de Estados Unidos también redujo su tasa de referencia en 25 puntos base.

En ese país, las tasas de interés gubernamentales disminuyeron en la mayoría de sus plazos, mientras que el dólar registró una depreciación.

Sin embargo, la administración estadounidense continúa añadiendo incertidumbre a las previsiones globales debido a posibles cambios en sus políticas económicas y comerciales.

El balance de riesgos para la trayectoria de la inflación mantiene un sesgo al alza, aunque Banxico señaló que este es menos pronunciado que el observado entre 2021 y 2024.

Entre los factores de riesgo al alza destacan una posible depreciación del peso mexicano, presiones en los costos y afectaciones climáticas.

A la baja, se considera una actividad económica menor a la anticipada y una posible apreciación de la moneda nacional.

Hacia adelante, la Junta de Gobierno valorará el momento de realizar ajustes adicionales a la tasa de referencia, tomando en cuenta todos los determinantes de la inflación.

El objetivo de las futuras acciones será garantizar que la tasa sea congruente con una convergencia ordenada y sostenida hacia la meta inflacionaria.

El Banco Central reafirmó su compromiso de consolidar un entorno de inflación baja y estable en México.